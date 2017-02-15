Mustafa Reşit Akçay: Ligi önemsiyorum, günlük yaşayan bir ülkeyiz

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Olympiakos ile Karaiskaki Stadı'nda mücadele edecek Osmanlıspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile futbolculardan Pierre Webo basın toplantısı düzenledi.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Olympiakos ile Karaiskaki Stadı’nda mücadele edecek Osmanlıspor’da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile futbolculardan Pierre Webo basın toplantısı düzenledi.

Önemli bir maç oynayacaklarını dile getiren Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, ”Gerek ismimizi, gerekse ülkemizi temsilden dolayı baskı hissedeceğiz. Bunun üstesinden gelecek oyunculara sahibiz. 2017 yılı skor olarak bize şey vermese de sahaya koyacağımız mücadele ile Olympiakos’a zorluklar çıkarabileceğimizi düşünüyorum. İki ayaklı olan bir maçta kazanmayı düşünüyoruz ama kazanamıyorsak yenilmemeyi de düşünüyoruz. Hem baskı hissedeceğiz, hem de coşkumuz olacak. Çünkü ilk kez evleniyoruz” değerlendirmesini yaptı” dedi.

”OLYMPİAKOS’UN SAVUNMADA AKSAYAN YÖNLERİ VAR”

Tecrübesi yüksek oyuncularla stratejiler geliştirip oyun karakterlerini sahaya yansıtacaklarını ifade eden Akçay, ”Olympiakos’un savunmada aksayan yönleri var. Özellikle sağ kanattan atak geliştiriyorlar. Sıkıştırmayı ikinci bölgede yapıyorlar. Seyirci coşkusuyla birinci bölgede de baskı yapacaklar. İlk yarım saatte bizim kontralarımız olacak” diye konuştu.

“LİGİ ÖNEMSİYORUM”

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, kendisi için önemli olanın Spor Toto Süper Lig olduğunu hatırlatarak, ”Ben yine ligi önemsiyorum. Tercihim ligdeki performanstan yana. Günlük yaşayan bir ülkeyiz. Bunun değişmesi adına yarın başarılı olmak istiyoruz. Bir Türk ekolü yok. Bazı galibiyetleri şansa, yenilgileri de şanssızlıkları bağlıyoruz. Mutlu olalım istiyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

WEBO: “ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ”

Pierre Webo ise düzenlenen basın toplantısında, ”Önemi bir maça çıkacağız. İlk kez böyle bir mücadelede bulunuyoruz. UEFA’nın başlangıcından bu yana bu ligi önem veriyoruz. İki ayaklı bir maç. Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Ankara’da ikinci maçı oynamak istiyoruz” dedi.

”TAKIM DENEYİMİNE BAKTIĞIMIZDA BU TARZ MAÇLARI LİGDE OYNADIK”

Mücadelenin başında baskıyı kırdıklarında avantajlı bir skor alacaklarını kaydeden Webo, şöyle konuştu: ”Kendi ligimizde bu tarz maçlar çıkardık. Bu tarz maçlarda bulundum. Takım deneyimine baktığımızda bu tarz maçları ligde oynadık. Önemli olan fırsat yaratmak. Ligdeki son maçımızda fırsat yakaladık ama atamadık. Takım olarak bu konuda fırsatı iyi değerlendirmek istiyoruz.”

Villarreal ve Olympiakos’un Avrupa’nın önemli takımları arasında olduğunu dile getiren Pierre Webo, “Biz her zaman rakipleri saygı duyarak maç oynadık” diye konuştu.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Osmanlıspor, yarın karşılaşacağı Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı. Maçın oynanacağı Karaiskaki Stadı’nda teknik direktör Mustafa Reşit Akçay nezaretinde son çalışmasını yapan Başkent ekibi idmana pas çalışması ile başladı. Daha sonra ısınma hareketleri yapan Osmanlıspor idmanın ikinci bölümünde taktik çalışması gerçekleştirdi.