Pınar Karşıyaka yarı finalde

Basketbol İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçında Pınar Karşıyaka, Yeşilgiresun Belediyespor’u 85-79 yenerek yarı finale çıktı.
Salon: Ankara
Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Can Mavisu
Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 8, Enes Berkay Taşkıran 5, Emircan Koşut 5, Gill 18, Ledo 21, Ivanov 12, İnanç Koç, Metin Türen, Doğuş Özdemiroğlu 10, Efe Beşok
Pınar Karşıyaka: Muhammed Baygül 16, Green 26, Brown 21, Owens 8, Summers 6, Petway 4, Akif Egemen Güven 4, Soner Şentürk, Erdi Gülaslan
1. Periyot: 19-30
Devre: 31-48
3. Periyot: 46-62
Beş faulle çıkanlar: 33.57 Petway (Pınar Karşıyaka), 36.30 Gill, 39.33 Doğuş Özdemiroğlu (Yeşilgiresun Belediyespor)