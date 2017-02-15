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Pınar Karşıyaka yarı finalde

Türkiye Basketbol Federasyonu İntegral Forex Türkiye Kupası'nda Pınar Karşıyaka, Yeşilgiresun Belediyespor'u 85-79'luk skorla yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.
21:0315 Şubat 2017
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Pınar Karşıyaka yarı finalde

Basketbol İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçında Pınar Karşıyaka, Yeşilgiresun Belediyespor’u 85-79 yenerek yarı finale çıktı.

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Can Mavisu

Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 8, Enes Berkay Taşkıran 5, Emircan Koşut 5, Gill 18, Ledo 21, Ivanov 12, İnanç Koç, Metin Türen, Doğuş Özdemiroğlu 10, Efe Beşok

Pınar Karşıyaka: Muhammed Baygül 16, Green 26, Brown 21, Owens 8, Summers 6, Petway 4, Akif Egemen Güven 4, Soner Şentürk, Erdi Gülaslan

1. Periyot: 19-30

Devre: 31-48

3. Periyot: 46-62

Beş faulle çıkanlar: 33.57 Petway (Pınar Karşıyaka), 36.30 Gill, 39.33 Doğuş Özdemiroğlu (Yeşilgiresun Belediyespor)

Etiketler
Basketbol İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası Pınar Karşıyaka Yeşilgiresun Belediyespor
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