Rıdvan Dilmen’den Igor Tudor yorumu

Rıdvan Dilmen TRTSPOR'da yayınlanan Futbolun Zirvesi programında Levent Özçelik'in sorularını yanıtladı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Dilmen'in çarpıcı açıklamaları...

Rıdvan Dilmen TRTSPOR’da yayınlanan Futbolun Zirvesi programında Levent Özçelik’in sorularını yanıtladı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Dilmen’den gündeme dair çok çarpıcı açıklamalar;

“20. haftada bir tek Fenerbahçe 1 puan aldı ama en kârlısı Beşiktaş, bir kazaya uğrayacaksınız şampiyonluk yolunda, kaybederken de kazandı aslında. Beni 10.-12. haftalarda şöyle bir tespitim oldu; bu yıl puan barajı düşük olur, bir takım 70’i geçer şampiyon olur. 70’i geçen başka takım olmaz diye düşünüyordum ancak ilk yarı itibarıyla bayağı bir puanlar oldu, devre arası Anadolu kulüpler kuvvetlendi. Benim yine aynı iddiam devam ediyor.”

“UEFA Avrupa Ligi maçları öncesinde ve sonrasında takımlarımızda bir puan kaybı oluyor. Fenerbahçe’de puan kaybı, Osmanlıspor’da puan kaybı kafaların biraz Avrupa Ligi’ne gitmesiyle ilgili soruya Dilmen, Fenerbahçe ve Osmanlıspor’un daha büyük hedefi var. Fenerbahçe’nin şampiyonluğa uzaklığı ile UEFA Avrupa Ligi’ndeki şampiyonluğa uzaklığı aynı.”

Şenol Güneş’in Karabük maçında tribünde olması bu mağlubiyete etki etti mi sorusuna Dilmen şu cavabı verdi:

“Etkisi olmuştur ama aşırı etkilemez, teknik direktörün kenarda olması her zaman bir artıdır. Ama genel anlamda Beşiktaş’ta bir yorgunluk, 7-8. dakikadan sonra bir coşku problemi, Fenerbahçe maçının yıprattığını ancak bunların hepsinin doğal olabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş maçında Karabük teknik direktörü, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarından farklı olarak önce savunayım sonra golü bulayım taktiğini uyguladı. Savunma yaparak kontrataklarla etkili oldular. Beşiktaş 0-0’ken ilk yediği golü ofsayttan yedi, Fenerbahçe de son dakikada verilen bir penaltı kararıyla 2 puanı kaybetti. Ciddi puanlar bunlar.”

“TUDOR İYİ ANCAK…”

“Tudor’un bir karizması var. Ancak çok karizmaları gördük biz büyük takımlarda sonuçta en iyi teknik direktör skorboardda yazıyor. Hiç kimse Karabük’ün deplasmanda 4 puanda kaldığına bakmaz. Tudor iyi ancak çok iyi mi bunu zaman gösterecek. Çok erken konuşuyoruz.”

“FENERBAHÇE, YILDIRIM’DAN ÖNCE DE ÇİÇEKLE KARŞILANMIYORDU”

Fenerbahçe Aziz Yıldırım’dan önce de gülle çiçekle karşılanmıyordu. Doğduğum günden beri Fenerbahçe çiçekle falan karşılanmadı. Fenerbahçe mağdur edebiyatı yapmıyor. Ali Şen başkanken Fenerbahçe takımı kırmızı halıyla mı karşılanıyordu? Benim yıllarımda Aziz Yıldırım yoktu biz yine statlara zor giriyorduk, zor çıkıyorduk. Fenerbahçeli olmayanlar diyor ki antipatik kulüp olabilir. Ama Fenerbahçe’lilerin sloganı şudur: Fener’in Fener’den başka dostu yok. Fenerbahçeliler de çok kafasına takmasın, Bayern Münih Wolsfburg’dan gol yediğinde Berlin’de seviniyorlar o da Mayern Münih’in büyüklüğündendir.”

“ABDULLAH AVCI, GALATASARAY’IN HOCASI OLSAYDI…”

“Kayseri önde bir baskı yapmaya çalıştılar beğeniyorum Kayseri’ye. Top rakipteyke ligin zayıf takımlarından biri Galatasaray. Kayserispor hak ettiği bir galibiyet aldı. Hoca biz kısa takımız diyor, uzun oyuncuların da var oynat. Hakan’ı sol beke koy Ahmet’i ortaya al yine uzat takımı. Muslera için de söylüyorum kalenin içine 2 tane oyuncu koy. Abdullah Avcı Galatasaray’ın hocası olsaydı şimdi Galatasaray’ın 6-7 puan fazlası vardı.”