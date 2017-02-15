Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Bayern Münih, sahasında Arsenal'ı gol yağmuruna tutarken 5-1 mağlup etti. Real Madrid ise geriye düştüğü maçta Napoli'yi 3-1'le yendi.

Şampiyonlar Ligi 2. Turu’nda iki karşılaşma oynandı. Bayern Münih ile Arsenal, Real Madrid ile de Napoli karşı karşıya geldi.

Allianz Arena’da oynanan mücadeleyi Alman devi 5-1 kazandı. Gol perdesini 11. dakikada Robben açarken, Arsenal’ın beraberlik golünü kaçırdığı penaltıyı tamamlayan Alexis Sanchez’den geldi: 1-1. İkinci yarıda ise Bayern şov yaptı. 10 dakikada 3 gol bulan ev sahibi takımın gollerini Thiago (2) ve Lewandowski kaydetti. Maça noktayı koyan ise 88. dakikada Müller oldu.

Arsenal’ı dağıtan Bayer Münih, 7 Mart Salı günü Emirates’te oynanacak rövanş maçı öncesinde çeyrek final için büyük avantaj elde etti.

REAL MADRID GERİDEN GELDİ

Gecenin diğer maçında ise Real Madrid gövde gösterisi yaptı! Napoli filelerine 3 gol gönderen İspanyol devi, attığının da 5 katını kaçırdı! Real Madrid, Napoli’yi 3-1 mağlup etti.

8. dakikada Bernabeu şok yaşadı. Insigne, Navas’ın hatasının da yardımıyla şok şık bir gol atarak Napoli’yi 1-0 öne geçirdi.

Bernabeu’nın üzerindeki soğuk duşu 10 dakikada sonra Benzema, Carvajal’in süper asistiyle attı: 1-1.

49. dakikada Kroos, Ronaldo’nun asistinde şık bir plase vuruşla Real Madrid’i 2-1 öne geçirdi. Son noktayı ise 54. dakikada Casemiro koydu. Brezilyalı orta saha oyuncusu ceza sahası dışından harika bir şutla skoru 3-1 yaptı.

İki takım 7 Mart Salı günü İtalya’da San Paolo Stadı’nda karşılaşacak.