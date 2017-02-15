Şenol Güneş Avrupa sınavının formülünü verdi

Hapoel Beer-Sheva’yı görüntülü analizlerle oyuncularına ezberleten Beşiktaş’ın teknik patronu, “Çok dikkatli ve konsantre olmalıyız. Kendi futbolumuzu sahaya yansıtırsak İsrail’de sorun yaşamayız” dedi

AMK GAZETE

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 16 Şubat Çarşamba günü Hapoel Beer-Sheva'ya konuk olacak Beşiktaş, F.Bahçe ve Karabük yenilgilerini unutup gözünü zorlu sınava çevirdi. Oyuncularına İsrail ekibinin maçlarını tekrar tekrar izleten Teknik direktör Şenol Güneş, görüntülü analizlerle adeta ezberlettiği rakibin özellikle kanatlardan etkili olduğuna ve kaptığı toplarla hızlı akınlara çıkmasına dikkat çekti.

Kurt hoca, öğrencilerine “Bir an bile konsantrasyonumuzu kaybetmeden kendi normal oyunumuzu sergilemeyi başarırsak sorun yaşamayız.Hepinize güveniyorum” sözleriyle seslenip sabırlı olmaları gerektiğini de belirtti. İstanbul'daki hazırlıklarını dün akşamtamamlayan Kara Kartal, saat 12.00'de özel uçakla İsrail'e hareket edecek. TSİ 21.30'da Şenol Güneş'in düzenleyeceği basın toplantısının ardından maçın oynanacağı statta son antrenman yapılacak.