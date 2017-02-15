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Spor dünyası Nusret’i konuşuyor

Ünlü lokantacı Nusret Gökçe, Laureus Spor Ödülleri'ne davetliydi. Tuzlama hareketiyle gündem olan Gökçe, törene renk kattı.
15:1415 Şubat 2017
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Spor dünyası Nusret’i konuşuyor

Kendine has serpme hareketiyle dünyanın ilgisini çeken Nusret Gökçe, Laureus Spor Ödülleri Töreni’ne renk kattı.

Son F1 şampiyonu Nico Rosberg, olmpiyat rekortmeni yüzme sporcusu Michael Phelps, ABD cimnastik yıldızı Simone Biles gibi isimlere tuz serpen Gökçe, dünya basınının da ilgi odağı oldu.

Dış basında törene renk katan Gökçe ile ilgili esprili mesajlar verildi.

İstanbul’da Nusr’et Restoranı’nın sahibi olan Gökçe, tuz serpme hareketiyle spor dünyasına da ilham oldu.  Arsenal ve Leverkusen gibi bir çok takımda Nusret’in bu hareketi gol sevinci olarak sergilendi.

24 Ocak 2017 Nusret spora da el attı! Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak, attıkları golden sonra Nusret Gökçe'nin taklidini yaptı. Avustralya açık'ta da Fransız tenisçi Monfils, galibiyet sevincini ‘tuz atarak' kutladı. İlgili Haberi Oku

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Laureus Nusret
Son güncelleme: 15:39 | 15.02.2017
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