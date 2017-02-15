Survivor’da ortalık karıştı! Serhat Akın yine çileden çıktı

Survivor'da Serhat Akın, Eser'in üstüne yürüdü.

Survivor’da ortalık bir anda karıştı. Sedat'ın parkurda sakatlanmasının ardından Eser'in Volkan'a “Devam et” demesi ortalığı karıştırdı. Zaten sakatlığı yüzünden zor günler geçiren Serhat bu hareketin ardından sinir krizi geçirerek Eser'in üzerine yürümeye kalkıştı. Tüm yarışmacılar neredeyse Serhat'ı durdurmak için uğraştı.

ESER PARKURU KIRDI

Yarışma esnasında yüzüğünü kaybeden Eser bir anda yerinden fırlayarak yüzüğünü bulmaya çalıştı. Yüzüğü bulduğu sırada ise kahroldu. Yüzüğünün kırıldığını gören Eser çılgına döndü ve parkuru kırmaya başladı.