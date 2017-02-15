Bilim insanları uyardı: ‘Çocuklarınızı bundan koruyun’

Yurt dışında yapılan araştırmalar, küçük yaşta futbol topuna kafayla vurmanın ileride ciddi beyin hasarlarına yol açabileceğini ortaya koyuyor.

Hemen hemen her erkek Türk çocuğu mahallesinde top oynamıştır. Sert toplarla oynanan maçlarda hava toplarına kafa atmak ise sağlam bir bünye gerektirir. Yeni yapılan bir araştırmanın sonuçları ise bu sert toplara kafa vurmanın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, 11 yaş öncesi çocukların toplara kafa vurmasının erken bunama ve kronik beyin hastalıklarına zemin hazırladığını tespit etti.

Amerika Birleşik Devletleri, bu konuyla ilişkili 50 bin vaka tespit ettikten sonra 2010 yılında okullarda futbolculara topa kafayla vurmasını yasakladı.

Bilim adamları, beyin kaynaklı bir hastalıktan ölen 14 futbolcuyu inceleyerek bunların futbol hayatları boyunca kafa oyunuyla haşlır neşir olduğunu tespit etti.

Eski West Brom forveti Jeff Astle, kronik beyimn hastalığından ötürü (CTE) 59 yaşında yaşamını yitirmişti.

İngiliz Daily Mirror Gazetesi, bununla ilgili bir haber kaleme alarak, “Artık çocuklara topa kafayla vurmayı yasaklamanın zamanı gelmedi mi?” diye sordu.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER