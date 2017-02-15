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GALATASARAY
18 Şubat 2017 19:00
ÇAYKUR RİZESPOR
vs
GALATASARAY
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Tudor yeni rakiplerini tanıyor

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımın başında ilk olarak Rizespor, ardından da Beşiktaş ile karşılaşacak. Tudor, Karabükspor'daki son 2 maçını da aynı rakiplerle oynamıştı.
16:0615 Şubat 2017
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Tudor yeni rakiplerini tanıyor

Galatasaray’da Riekerink’in yerine göreve getirilen Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımla ilk maçına Rizespor deplasmanında çıkacak. Cumartesi günü Galatasaray’ın başında Rizespor deplasmanına gidecek olan Tudor, ilk iç saha mücadelesinde ise derbi atmosferi yaşayacak. 26 Şubat Pazar günü Türk Telekom Arena’da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray’la takımın başında sahaya çıkacak olan Tudor, tanıdık rakiplerle karşı karşıya gelecek. Karabükspor’u çalıştırdığı dönemde ligdeki son 2 maçını Rizespor’la deplasmanda ve Beşiktaş’la iç sahada oynayan Tudor, Galatasaray’la da aynı maçlara çıkacak.

Hırvat teknik adam, Kardemir Karabükspor’un başında Çaykur Rizespor’a deplasmanda 1-0 kaybederken, Beşiktaş ile oynanan karşılaşmadan ise 2-1 galip ayrılmıştı.

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