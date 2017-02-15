Tudor yeni rakiplerini tanıyor

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımın başında ilk olarak Rizespor, ardından da Beşiktaş ile karşılaşacak. Tudor, Karabükspor'daki son 2 maçını da aynı rakiplerle oynamıştı.

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