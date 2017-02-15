Van Persie Fenerbahçe’nin Krasnodar kadrosunda yok!

Fenerbahçe'de ligde cezalı olan Van Persie, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar maçının kadrosunda yer almıyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Krasnodar deplasmanına çıkacak.

Krasnodar Arena’da saat 19.00’da başlayacak maçı Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi umuduyla başlayan Fenerbahçe, play-off turunda Fransa 1. Lig ekibi Monaco’ya elendi. UEFA Avrupa Ligi’ne İsviçre’den Grasshoppers’ı eleyerek katılan sarı-lacivertliler, A Grubu’nda Manchester United (İngiltere), Feyenoord (Hollanda) ve Zorya (Ukrayna) ile eşleşti. Grubu 13 puanla Manchester United’ın önünde lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turuna adını yazdırdı.

Krasnodar ise daha uzun bir yoldan geçerek son 32’ye geldi. UEFA Avrupa Ligi için iki eleme turu oynayan Krasnodar, I Grubu’nda Schalke 04 (Almanya), Salzburg (Avusturya) ve Nice (Fransa) ile mücadele etti, 7 puan ve averajla ikinci olarak son 32’ye kalmayı başardı.

CEZALI SKRTEL’İN YERİNE NEUSTADTER OYNAYACAK

Fenerbahçe, Krasnodar deplasmanında sarı-kart cezalısı Slovak stoper Martin Skrtel’den yararlanamayacak.

Salih ve Stoch’un yanı sıra Oleksandr Karavaiev de UEFA listesinde bulunmuyor.

Cezalı Skrtel’in yerine Roman Neustaedter’in görev alacağı Fenerbahçe’de, Krasnodar maçının muhtemel 11’i şöyle:

Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Roman Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Jeremain Lens, Moussa Sow, Fernandao (Volkan Şen)

KRASNODAR 2 AYDIR RESMİ MAÇ OYNAMIYOR

Fenerbahçe’nin rakibi Krasnodar, 2 aydır resmi maç oynamıyor ve bu dönemi hazırlık maçları ile geçirdi.

Rusya’daki kış şartları nedeniyle yerel lig aralık ayından marta kadar tatil ediliyor. Son resmi maçını UEFA Avrupa Ligi’nde Nice ile deplasmanda 12 Aralık’ta yapan Rus ekibi, bu karşılaşmadan 66 gün sonra Fenerbahçe mücadelesine çıkacak.

Öte yandan, Krasnodar ara transfer döneminde güç kaybetti. Rus ekibinin grup maçlarının hepsinde sahada yer alan orta saha oyuncuları Özbek Odil Ahmedov Çin’de Shanghai SIPG’ye, Fildişi Sahilli Kouassi Eboue ise İskoçya’da Celtic’e transfer oldu. Krasnodar, kadrosuna Kolombiyalı savunmacı Cristian Ramirez ve İsveçli orta saha Viktor Claesson’u dahil etti. Rus temsilcisinde sarı kart cezalısı İsveçli savunmacı Andreas Granqvist sahada yer almayacak.