Wesley Snejider: Tudor umarım bize güzel şeyler getirir

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Igor Tudor hakkında açıklamalarda bulundu.

GQ Man of the Year gecesinde konuşan ve sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Igor Tudor hakkında fikrini belirten Sneijder “Yeni bir teknik direktör geldi. Igor Tudor için bir şeyler söyleyebilir misin?” sorusuna “Bugün onla ilk kez antrenman yapma şansı bulamadım sakatlığım devam ediyor. Neler olacağını göreceğiz umarım bize güzel şeyler getirir” dedi.

Galatasaray’ın şampiyonluk şansını değerlendiren Hollandalı yıldız “Şampiyonluk şansımız bugün de değişmedi. Hala lig için varız, hala şampiyon olmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Beşiktaş derbisinin önemine vurgu yapan Sneijder “Beşiktaş maçından önce Rize maçı var önümüzde. Kazanamazsak puan farkı daha da açılacak ve bunu istemiyoruz. Sakatlığım iyi gidiyor umarım kısa süre sonra geri dönebilirim” şeklinde konuştu.

Son dakika Galatasaray, Igor Tudor ile resmi sözleşme imzaladı Galatasaray, Igor Tudor ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi. Tudor'a 1.5 yıl için 1.4 milyon euro garanti ücret ödenecek. Öte yandan sarı-kırmızılılar, Hırvat teknik adam için Karabükspor'a 150 bin Euro ödeme yapacak. İlgili Haberi Oku