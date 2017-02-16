Adanaspor dersine çalıştı

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, geçtiğimiz pazartesi günü deplasmanda oynanan Gaziantepspor maçında aldıkları 1-0’lık mağlubiyeti, “Oynamak istediğimiz futbolu sahaya yansıtamadık” şeklinde değerlendirirken, Osmanlıspor maçı için, “Osmanlıspor’u ve kendimizi analiz ettik. Hafta içi yaptığımız çalışmalar umarım hafta sonu bize dönecek şekilde karşılığını gösterir” dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'un Teknik Direktörü Levent Şahin, Osman Yereşen Tesisleri'nde antrenman öncesi haftalık basın toplantısını düzenledi.

“Hatayı en aza indireceğiz”

Ligin 20. haftasında deplasmanda oynanan Gaziantepspor maçını değerlendiren Teknik Direktör Şahin, mağlubiyetten ders çıkaracaklarını ifade etti. Şahin, bir basın mensubunun “Mağlubiyeti iş kazası olarak mı değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine, “Bundan önce geçilen 3 maçlık seri vardı. Nasıl orada şansla kazanmadıysak burada da şanssızlıkla kaybetmedik. İş kazasının yanı sıra bizi üzen, bizim oynamak istediğimiz oyunu sahaya yansıtamamak. Dün analizini yaptık arkadaşlarla, sohbet ettik. Hep beraber maçı tekrar izledik. Bu maçı unuttuk bundan sonra ki maçlar daha önemli. Önümüze bakacağız. Bir şeyler çıkaracağız. Nasıl galip olduğumuz maçtan bir şeyler çıkarıyorsak, mağlup olunca da bir şeyler çıkaracağız. Bundan sonra ki maçlarda hatayı en aza indirip yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

“Performansımız Gaziantepspor maçında düşüktü”

Mağlubiyetten çıkarılan dersi rehavet olarak değerlendirmediklerini kaydeden Levent Şahin, “Özellikle oynanan bir ilk devre var. 8-9'uncu dakika da girilen bir pozisyonda gol olsa belki olay tam terse dönecekti. Bunları hiç konuşmuyor olacaktık. Ben rehavet olarak değerlendirmiyorum. Sadece oyun performansı olarak o gün çok iyi değildik. Gol de de kesin hatamız vardı yoksa gol olmazdı” dedi.

“En büyük destekçimiz taraftarlar”

Pazar günü oynayacakları Osmanlıspor maçına odaklandıklarını belirten Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Osmanlıspor'u iyi analiz ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Osmanlıspor'a Avrupa arenasında başarılar diliyoruz. Bizim için bu hafta sonu oynayacağımız maç çok daha fazla önem kazandı. Nasıl bundan sonra ki maçlara yüksek performans ve coşku ile çıkıyorsak bu maçta da bizim böyle olacak. Burada geldiğimiz günden beri söylüyoruz. En büyük destekçimiz taraftar olacak. Bizi yanıltmayacak diye düşünüyorum. Osmanlıspor çok güçlü bir takım. Ona göre çalışıyoruz. Osmanlıspor'u ve kendimizi analiz ettik. Hafta içi yaptığımız çalışmalar umarım hafta sonu bize dönecek şekilde karşılığını gösterir.”Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdüren Adanaspor, Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde çalıştı. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan turuncu-beyazlı futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde şut antrenmanı yapan Adanaspor, 1 saat 30 dakika süren idmanı taktik oyunla sonlandırdı.