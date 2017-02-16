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ANTALYASPOR
18 Şubat 2017 13:30
ANTALYASPOR
vs
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Antalyaspor pas çalıştı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında karşılaşacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
12:3516 Şubat 2017
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Antalyaspor pas çalıştı

Antalyaspor, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana koşuyla başlayan kırmızı beyazlılar, top kapma ve pas organizasyonları çalıştı.

Çalımbay, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışan futbolculardan hata yapan ikili şınavla cezalandırıldı. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Ailevi nedenlerden dolayı ülkesinde bulunan Motta antrenmana katılmadı.

Nijeryalı sağ bek

Öte yandan Antalyaspor bir süredir alt yapıda denediği 19 yaşındaki Nijerya U23 Milli Takım futbolcusu sağ bek Sincire Seth de antrenmana katıldı.

Etiketler
Antalyaspor Karabükspor spor toto süper lig
Son güncelleme: 12:36 | 16.02.2017
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