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GALATASARAY
18 Şubat 2017 19:00
ÇAYKUR RİZESPOR
vs
GALATASARAY
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Cimbom Tudor yönetiminde çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Igor Tudor yönetiminde devam etti.
15:4316 Şubat 2017
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Cimbom Tudor yönetiminde çalıştı

Galatasaray’da hazırlıklar Tudor yönetiminde sürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra takım halinde pozisyon alma ve değişimi üzerine çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise topa ve rakibe baskı çalışmaları üzerinde duruldu.

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını 17 Şubat Cuma günü sabah yapacağı antrenmanla tamamlayarak öğleden sonra Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Trabzon’a hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, daha sonra kara yoluyla Rize’ye geçerek maç için bu kentte kampa girecek.

Etiketler
galatasaray spor toto süper lig Tudor
Son güncelleme: 16:00 | 16.02.2017
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