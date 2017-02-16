Dick Advocaat neşteri vuruyor

UEFA Avrupa Ligi'nde kötü bir oyun sonrası yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Advocaat, Kasımpaşa maçı için kadroda revizyon sinyali verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Krasnodar deplasmanında gösterilen kötü performanstan oyuncularını sorumlu tuttu. Bazı oyuncuların sahada olmadığını söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, uzun süredir forma giymeyen Emmanuel Emenike hakkında ise, “Başka oyunculardan fark yaratmalarını bekliyordum” diye konuştu.

Advocaat’ın maç sonu sözleri şu şekilde:

1-0 çok da kötü bir skor değil bizim için. Çok sayıda oyuncumuz bu akşam maçta değildi! Sahamızda hala turu geçebiliriz. Ama benim endişem, dediğim gibi oyuncularımızın bir kısmı sahada değildi. Emenike’den bu kadar uzun süre sonra fark yaratmasını bekleyemezsiniz. Farkı başka oyunculardan bekledim ama göremedim. Bu akşam birçok oyuncumuz kafaca oyun içinde değildi. Rövanşta yapmamız gereken maçı 2-0 kazanmak.

Deplasmandaki bir maça üst düzey mücadele ile çıkmalısınız. Bu şekilde mücadele edilmez.

İkinci maçta değişiklikler olabilir. Bunu pazar günü bile yapabiliriz. Başka oyuncular da forma hak ediyor. 2. maçta kadromuzda değişiklikler olabilir. Kasımpaşa maçında bile değişiklikleri görebilirsiniz. Şans bekleyen oyuncularımız var.