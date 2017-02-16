Dursun Özbek Tudor’u böyle motive etti

Galatasaray’ın 1 numarası Dursun Özbek, Hırvat teknik adam Igor Tudor'a “Zirve ile aramızdaki puan farkı az. Eğermutlu sona ulaşırsak, gelecek sezon istediğin yıldız oyuncuları alırım” dediği belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktör Igor Tudor heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırmasından sonra Karabükspor'un hocası ile el sıkışmıştı. Başkan Dursun Özbek'in dün Florya'da görüştüğü Tudor'a bu sezon ile ilgili beklentilerini net şekilde ortaya koyduğu öğrenildi. Özbek'in, genç çalıştırıcıya “Zirve ile aramızdaki puan farkı çok değil. Bu kadroyla şampiyonluk gelebilir. Sana güveniyoruz” dediği öğrenildi.

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BAŞARIYA MECBUR

Dursun Özbek'in, “Eğer istediğimiz noktaya gelip, şampiyonluğa imza atarsak istediğin tümyıldızları alırım. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak bizim asıl hedefimiz” dediği ve Tudor'un da bundanmemnuniyet duyduğu dile getirildi. Bu arada 1.5 yıllığına el sıkışılan Hırvat teknik adam, sezon sonunda başarısız olursa durumu gözden geçirilecek. Böylece sarı-kırmızılı yönetim, Igor Tudor'u bir anlamda başarıya mecbur edecek.