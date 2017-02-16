Dursun Özbek’ten Ferudun Tankut’a sert cevap

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'un Igor Tudor transferinde yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kardemir Karabükspor’dan ayrılan ve sarı-kırmızılı takıma imza atan Igor Tudor için düzenlenen törende konuştu. Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut’un “Galatasaray yönetimi ahlaki çöküş içinde” şeklindeki eleştirilerine yanıt veren Dursun Özbek “Kimsenin Galatasaray’a etik ve ahlak dersi vermeye haddi yok” dedi. Savcıları ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu da göreve çağıran Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

“Biz kulüp başkanları olarak büyük camiaları temsil ediyoruz. Her kulüp başkanı temsil ettiği camianın sorumluluğunu alır. Maalesef olayın nakledişi ve tartışma biçimi Galatasaray değerleri ile düşünüldüğü zaman, bizim bu üslupta bir diyaloğa girmemiz mümkün değil. Galatasaray Kulübü, Kardemir Karabükspor başkanının konuştuğu üslup ve cümlelerle yanıt veremez. Galatasaray camiasını dışarıda tutup yönetimi eleştirse de biz Galatasaray’ı temsil ediyoruz. Kullandığı ifadeleri şık bulmuyorum. Kimsenin Galatasaray’a etik ve ahlak dersi vermeye haddi yok. Tüm dünya bunu böyle bilsin. Kim olursa olsun kimse Galatasaray’a bu ifadeleri kullanamaz. Bu ifadeleri reddediyorum ve kullanan kişileri de kınıyorum. Savcılarımız ve Türkiye Futbol Federasyonu başkanı söylenenleri dikkatle dinlesin. İnsanları düşmanlığa sevk etmeye kimsenin hakkı yok. Toplumu birleştirici ifadeleri kullanmaya çok özen göstermemiz lazım.”

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Daha sonra konu ile söz söylemek istediğini belirten Igor Tudor da Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut’un sözlerini şık bulmadığını dile getirdi. Kulüplerin teknik direktör kovdukları zaman kimsenin etik ve ahlaktan söz etmediğinin altını çizen Tudor, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kardemir Karabükspor ile anlaşma imzaladığımızda tek hedefimiz takımı ligde tutmaktı. Şu ana kadar baktığımızda üç galibiyet onları ligde tutmaya yetecektir. Yani sezon başındaki hedefimiz yüzde 90 tutacaktır. Eski başkanıma bana Türkiye’de çalışma fırsatı verdiği için her zaman minnettar olduğumu söylemeliyim. Ancak iki gün önce yaptığı açıklamaları doğru bulmuyorum. Bir hoca takımdan gönderildiği zaman ‘Bu futbol böyle şeyler olur’ diyoruz. Kimse ahlaki değerlerden bahsetmiyor. Ancak bir hoca gittiğinde bu tür konuşmalar yapılıyor.”