Ekpe Udoh Anıtkabir’e ziyaret’e gitti

İntegral Forex Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe- Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı sarı lacivertli ekip 84-72 kaybetti.
Bu sonucun ardından Obradovic’in öğrencileri kupaya çeyrek finalde veda etti. Müsabakaların Ankara’da olmasından dolayı Atatürk’e hayranlığıyla bilinen Fenerbahçeli basketbolcu Ekpe Udoh, Anıtkabir’e ziyarete gitti. Deneyimli basketbolcunun ziyaretindeki mutluluk çektiği selfie ile gözlerden kaçmadı.
Amerikalı oyuncu, yaklaşık bir hafta önce Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabına verdiği röportajda “Müthiş bir lider olduğunu düşünüyorum ve onun hakkında düşündüklerimle ilgili yakında projem olacak” ifadelerini kullanmıştı. Udoh bu ziyaretiyle Atatürk ile ilgili yapacağı projenin ilk adımını attı.