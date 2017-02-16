Ekpe Udoh Anıtkabir’e ziyaret’e gitti

İntegral Forex Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe ve Anadolu Efes, kozlarını paylaştı. Mücadelede Obradovic'in öğrencileri 84-72 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı lacivertli ekip kupaya veda etti. Müsabakaların Ankara'da olmasını fırsat bilen Ekpe Udoh, Anıtkabir'e ziyarete gitti. Atatürk'e hayranlığıyla bilinen Amerikalı oyuncu geçtiğimiz hafta Ulu Önder ile ilgili yakında bir projesinin olacağını söylemişti. Bu ziyaretle Udoh ilk adımını atmış oldu.

0