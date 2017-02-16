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Ekpe Udoh Anıtkabir’e ziyaret’e gitti

İntegral Forex Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe ve Anadolu Efes, kozlarını paylaştı. Mücadelede Obradovic'in öğrencileri 84-72 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı lacivertli ekip kupaya veda etti. Müsabakaların Ankara'da olmasını fırsat bilen Ekpe Udoh, Anıtkabir'e ziyarete gitti. Atatürk'e hayranlığıyla bilinen Amerikalı oyuncu geçtiğimiz hafta Ulu Önder ile ilgili yakında bir projesinin olacağını söylemişti. Bu ziyaretle Udoh ilk adımını atmış oldu.
14:2016 Şubat 2017
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Ekpe Udoh Anıtkabir’e ziyaret’e gitti

İntegral Forex Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe- Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı sarı lacivertli ekip 84-72 kaybetti.

Bu sonucun ardından Obradovic’in öğrencileri kupaya çeyrek finalde veda etti. Müsabakaların Ankara’da olmasından dolayı Atatürk’e hayranlığıyla bilinen Fenerbahçeli basketbolcu Ekpe Udoh, Anıtkabir’e ziyarete gitti. Deneyimli basketbolcunun ziyaretindeki mutluluk çektiği selfie ile gözlerden kaçmadı.

Amerikalı oyuncu, yaklaşık bir hafta önce Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabına verdiği röportajda “Müthiş bir lider olduğunu düşünüyorum ve onun hakkında düşündüklerimle ilgili yakında projem olacak” ifadelerini kullanmıştı. Udoh bu ziyaretiyle Atatürk ile ilgili yapacağı projenin ilk adımını attı.

Son güncelleme: 14:34 | 16.02.2017
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