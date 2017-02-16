Galatasaray’ın yeni Teknik Direktörü Igor Tudor oldu. Hırvat teknik adamın, Galatasaray'da ne yapıp, yapamayacağından daha çok tartışılan konu ise Karabükspor'dan ayrılış şeklinin etik ya da etik olmadığı.

Etik ne demektir? Kısaca meslek ahlakı. Türk futbol dünyası için etik kelimesi çok kullanılabilecek bir durumda değil ama işin içinde Galatasaray olunca konunun konuşulması normal. Çünkü Galatasaray'ın yazılı olmayan kuralları gereği camia içinde hak ederek kazanmak, rakibe saygı olmazsa olmazdır. Galatasaray'ı yönetmeye talip olanlar da camianın bu beklentilerini karşılayacak şekilde hareket etmek zorundadırlar.

Başkan Dursun Özbek, Karabükspor'dan Tudor'u takımının başına geçirmek istiyorsa öncelikli olarak Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'u arayıp gerekli izni alması gerekirdi. Bunu Galatasaray'ın yazılı olmayan kuralları adına yapmalıydı. Bu işin bir boyutu… Karabük tarafından bakarsak durum nedir? Emenike'nin başkanı Ferudun Tankut etik diye yırtınıyor. Galatasaray camiası efendi camia sesini çıkarmaz, başkanı arayıp, “Ne diyorsun kardeşim” demez diye sesini daha da yükseltiyor. Peki Başkan'a soralım, Bu kadar vazgeçilmez bir teknik direktörün varsa neden 150 bin Euro'ya serbest kalır maddesi koydunuz sözleşmeye? Galatasaray başkanı çıkıp, “Kardeşim parasını verdik aldık sözleşmeye ben mi madde koydum” dese Emenike'nin başkanı ne diyecek? Tutmazsa ucuza kovarım diye uyanıklık yaptınız sonuçta kendi uyanıklığınız da kendiniz boğuldunuz. Tudor kanadından bakarsak hayatının teklifini almış, ‘Hayır' diyemedi. “Sezon sonu gelirim” dese daha doğru olurdu. Galatasaray 150 bin Euro yerine 1.5 milyon Euro ödese o zaman bu iş etik olurdu, ondan da şüphem yok.

Sonuç olarak etiktir ya da değildir. Ama bunu konuşacak olanlar sadece Galatasaray'ın adı geçtiğinde çenesi açılanlar değildir. Türk futbolunda teknik direktör pazarlayan iş adamları, belediye başkanları, üst düzey siyasiler ve bürokratlara korkudan sesi çıkmayan koltuk ve köşe sever sözde gazeteciler ahkam keserken, genel durumlarına bakacaklar. Türk futbolunun oyuncak olmasını koltuklarına tercih edip gücün ve paranın karşısında ceket ilikleyen sözde etikçiler buyursunlar Türkiye'nin gözü önünde gazeteciliği ve etiği tartışalım. Hodri meydan.

Dursun Özbek ve futbol akılları da artık zamanında doğru kararlar almayı öğrensin. Galatasaray taraftarı Riekerink'le boşa geçen zamana mı yansın yoksa Emenike'nin başkanının diline düştüğüne mi? Koskoca Galatasaray sezon başında Tudor'u bulamayıp istediği kaliteye ulaşmak için sezon ortasında bir anlamda Karabük'ün futbol aklını parasını ödeyip satın alıyorsa futbolu yönetenleri Karabük'ün de altında bir seviyededir bu da acı bir gerçektir.