Ersun Yanal, Alanya maçı öncesi oyuncularıyla konuştu

Spor Toto Süper Lig'de uzun bir aradan sonra üst basamaklara doğru tırmanmaya başlayan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak olan müsabaka öncesi rehavet uyarısı yaptı.

Ligde oynadığı son 4 maçta topladığı 12 puanla üst basamaklara doğru tırmanan ve olumlu bir hava yakalayan Trabzonspor’da yönetim ve teknik heyet, takımın rehavete kapılmaması için özel çaba harcıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal, alınan galibiyetlere rağmen futbolcularına eksiklerini anlatmayı ihmal etmezken, yönetim de takımın moralini üst noktada tutmak için ödemeleri aksatmadan yapmaya özen gösteriyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanlar öncesi ve sonrası oyuncularıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapıyor. Ligin ilk yarısında kabus gibi bir dönem geçirdiklerini hatırlatan Yanal, hiçbir zaman mücadele etmekten vazgeçmediklerini vurguladı. Futbolun güzelliklerini sergileyip üst basamaklara doğru tırmanabilecek bir takım olduklarını gösterdiklerini söyleyen deneyimli teknik adamın, camiada esen olumlu havanın bozulmaması için herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yapması gerektiğini anlatarak, “Ayaklarımız yere sağlam basmalı ve maçlarımızı tek tek düşünmeliyiz” dediği öğrenildi.

Trabzonspor galibiyet serisini 5’e çıkarmak istiyor

Trabzonspor, ligin ikinci yarısında yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Ligde 2017 yılında oynadığı maçları kaybetmeyen bordo-mavili takım Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor galibiyetlerinin ardından sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçını da kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor.