Es-Es bandosundan Mustafa Denizli’ye özel beste

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Denizli için Es-Es bandosu özel bir beste yaptı.

Eskişehirspor ile anlaşan Mustafa Denizli, tesislerde Başkan Halil Ünal tarafından karşılanırken, tecrübeli teknik adamı tesislere girişte bir sürpriz bekliyordu. Yaklaşık 200 kadar taraftar sevgi gösterilerinde bulunurken, EsEs Bandosu ise bir sürpriz yaptı. Bando EsEs ve taraftarlar Mustafa Denizli’ye beste yapıp hep bir ağızdan söylediler.

İşte Es-Es taraftarları ve bando takımının birlikte dile getirdiği o sözler:

“Dönelim hadi eski günlere, o süper lige, Şampiyon yap Eskişehir’i haydi kurtar bizi Mustafa Denizli”

Mustafa Denizli’nin çalıştırdığı takımlar:

1987-1989 Galatasaray

1989-1990 Alemannia Aachen

1990-1992 Galatasaray

1994-1996 Kocaelispor

1996-2000 Türkiye

2000-2002 Fenerbahçe

2003-2004 Manisaspor

2004-2006 PAS

2006-2007 Persepolis

2008-2010 Beşiktaş

2011-2012 Persepolis

2013 Çaykur Rizespor

2013-2014 Hazar Lenkeran

2015-2016 Galatasaray

2017- Eskişehirspor