Es-Es bandosundan Mustafa Denizli’ye özel beste

Eskişehirspor ile anlaşan Mustafa Denizli, tesislerde Başkan Halil Ünal tarafından karşılanırken, tecrübeli teknik adamı tesislere girişte bir sürpriz bekliyordu. Yaklaşık 200 kadar taraftar sevgi gösterilerinde bulunurken, EsEs Bandosu ise bir sürpriz yaptı. Bando EsEs ve taraftarlar Mustafa Denizli’ye beste yapıp hep bir ağızdan söylediler.
İşte Es-Es taraftarları ve bando takımının birlikte dile getirdiği o sözler:
“Dönelim hadi eski günlere, o süper lige, Şampiyon yap Eskişehir’i haydi kurtar bizi Mustafa Denizli”
Mustafa Denizli’nin çalıştırdığı takımlar:
1987-1989 Galatasaray
1989-1990 Alemannia Aachen
1990-1992 Galatasaray
1994-1996 Kocaelispor
1996-2000 Türkiye
2000-2002 Fenerbahçe
2003-2004 Manisaspor
2004-2006 PAS
2006-2007 Persepolis
2008-2010 Beşiktaş
2011-2012 Persepolis
2013 Çaykur Rizespor
2013-2014 Hazar Lenkeran
2015-2016 Galatasaray
2017- Eskişehirspor