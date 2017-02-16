Etik olan ne var ki?

Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'u spor camiasında sevmeyen yoktur. Emenike'yi Fenerbahçe'ye 9 milyon Euro'ya satmış, gazete manşetlerine çıkmıştı. Şimdi de Galatasaray'ı etik olmayan davranışta bulunmakla suçlayıp ahlak dışı hareket ettiğini söylüyor. Yine manşetlerde…… Halbuki sezon başı Tudor ile anlaşırken sözleşmesine 150 bin Euro tazminat bedelini kendisi koydurmuştu.

Bu etiktir.

Etikten bahseden kulüp yöneticilerimiz genelde başarısızlığın faturasını ilk olarak teknik direktörlere keserler. Böylece taraftarların yükselen tansiyonlarını düşürür ve koltuklarını korurlar. Sezon başından bu yana Süper Lig'de 12 hoca kovulup bozuk para gibi harcanmıştı.

Bu etiktir.

Evet, tarihi başarılarla dolu Galatasaray'a yakışmayan bir hoca transferi oldu. Böylesine büyük bir camianın henüz teknik direktörlük kariyerinin başında olan ve Anadolu'da bir takımı çalıştıran teknik direktörü sanki başka hoca yokmuş gibi sözleşmesindeki bir açıktan faydalanıp bünyesine katması herkesi şaşırttı ve tepkilere neden oldu.

Bu etik değildir.

Ama neyimiz etik ki?

Başkanların veryansın etmesi mi, hocaların bağırıp çağırması mı, yöneticilerin televizyon ekranlarından birbirlerine ayar vermesi mi yoksa Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'in ezeli rakipleri ile oynanan basketbol maçında taraftarlara küfrettirmesi mi? Şimdi soruyorum, bunlar mı etik?

YÖNETİMİ KURTARABİLECEK Mİ?

Etik, etik değil tartışmaları bir yana Tudor, Galatasaray yönetimini kurtarabilecek mi, can simidi olabilecek mi? Profesyonel yaşam, yanında birtakım riskleri de barındırır. Yönetim sezon sonu için söz kestiği Tudor'u, 150 bin Euro'yu bastırıp aldı ama saha sonuçları kötü olur da şampiyon olamazlarsa asıl tehlike çanları bu sefer yönetim için çalmaya başlar. Bizden söylemesi……