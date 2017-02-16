Fenerbahçe taraftarını çıldırtan Emenike kararı!

Krasnodar maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emenike, yaptığı top kayıpları ile taraftara saç baş yoldurttu. Sarı lacivertli futbolcuya sosyal medyada taraftarlar ateş püskürdü.

UEFA Avrupa Ligi Krasnodar – Fenerbahçe karşılaşmasında maça ilk 11’de çıkan Emenike taraftara saç baş yoldurdu. Van Persie’nin antrenman yetersizliği nedeniyle kadroda yer almadığı maçta Emenike’nin 3 ay sonra sarı lacivertli formayla sahaya ilk 11’de çıkıp top kayıpları yapmasına taraftar sosyal medyada isyan etti. Teknik direktör Dick Advocaat’ın sürpriz bir şekilde ilk 11’de tercih ettiği Nijeryalı futbolcu, sarı-lacvivertli taraftarları memnun etmedi.

Gökhan GÜLLÜHAN / AMKSPOR

Advocaat’ın bu #Emenike kararından sonra şu an transfer dönemi açık olsa sanıyorum Aatıf gitmeyi tercih ederdi net haksızlık ! — Fazıl Emir Aldemir (@FeAldemir) 16 Şubat 2017

Yine mükemmelsin #emenike müthiş oynuyorsunuz #Fenerbahçe bitirdiniz Fenerbahçe’yi defolun gidin artık. — Burak Ekşioğlu (@burakeksiioglu) 16 Şubat 2017

#Emenike ahahahahaha az önce ne yaptı bu? — Gül (@gulglmezz) 16 Şubat 2017

#Emenike nin 11 baslamasinin tek nedeni havanin cok soguk olmasi herhalde dimi @chemedya ????? — ZAFER E (@zaferemre20) 16 Şubat 2017

#Emenike sen Fenerbahçenin zararisin ZARARI! — Kübra ALKIŞ (@KubraAlkis) 16 Şubat 2017

Ya insan bi düşünür ben o kadar kadro dışı kaldım iyi oynayım kendimi geliştireyim insan hatalarından bi pay çıkarır yazık be sana #emenike — emre dağaşan ⚓️ (@trakyali5993) 16 Şubat 2017