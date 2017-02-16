Fenerbahçe taraftarını çıldırtan Emenike kararı!

UEFA Avrupa Ligi Krasnodar – Fenerbahçe karşılaşmasında maça ilk 11’de çıkan Emenike taraftara saç baş yoldurdu. Van Persie’nin antrenman yetersizliği nedeniyle kadroda yer almadığı maçta Emenike’nin 3 ay sonra sarı lacivertli formayla sahaya ilk 11’de çıkıp top kayıpları yapmasına taraftar sosyal medyada isyan etti. Teknik direktör Dick Advocaat’ın sürpriz bir şekilde ilk 11’de tercih ettiği Nijeryalı futbolcu, sarı-lacvivertli taraftarları memnun etmedi.
Gökhan GÜLLÜHAN / AMKSPOR
Advocaat’ın bu #Emenike kararından sonra şu an transfer dönemi açık olsa sanıyorum Aatıf gitmeyi tercih ederdi net haksızlık !
— Fazıl Emir Aldemir (@FeAldemir) 16 Şubat 2017
#Emenike ye topun gelmesi=pozisyonun bitmesi @Fenerbahce #Fenerbahce
— ZAFER E (@zaferemre20) 16 Şubat 2017
Yine mükemmelsin #emenike müthiş oynuyorsunuz #Fenerbahçe bitirdiniz Fenerbahçe’yi defolun gidin artık.
— Burak Ekşioğlu (@burakeksiioglu) 16 Şubat 2017
#Emenike ahahahahaha az önce ne yaptı bu?
— Gül (@gulglmezz) 16 Şubat 2017
#Emenike nin 11 baslamasinin tek nedeni havanin cok soguk olmasi herhalde dimi @chemedya ?????
— ZAFER E (@zaferemre20) 16 Şubat 2017
#Emenike sen Fenerbahçenin zararisin ZARARI!
— Kübra ALKIŞ (@KubraAlkis) 16 Şubat 2017
Ya insan bi düşünür ben o kadar kadro dışı kaldım iyi oynayım kendimi geliştireyim insan hatalarından bi pay çıkarır yazık be sana #emenike
— emre dağaşan ⚓️ (@trakyali5993) 16 Şubat 2017
Öldürmeyen Allah, Emenike ile sınıyor
— Lefterbahçe (@Lefterbahce) 16 Şubat 2017