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19 Şubat 2017 15:00
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Fenerbahçe taraftarını çıldırtan Emenike kararı!

Krasnodar maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emenike, yaptığı top kayıpları ile taraftara saç baş yoldurttu. Sarı lacivertli futbolcuya sosyal medyada taraftarlar ateş püskürdü.
19:3516 Şubat 2017
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Fenerbahçe taraftarını çıldırtan Emenike kararı!

UEFA Avrupa Ligi Krasnodar – Fenerbahçe karşılaşmasında maça ilk 11’de çıkan Emenike taraftara saç baş yoldurdu. Van Persie’nin antrenman yetersizliği nedeniyle kadroda yer almadığı maçta Emenike’nin 3 ay sonra sarı lacivertli formayla sahaya ilk 11’de çıkıp top kayıpları yapmasına taraftar sosyal medyada isyan etti. Teknik direktör Dick Advocaat’ın sürpriz bir şekilde ilk 11’de tercih ettiği Nijeryalı futbolcu, sarı-lacvivertli taraftarları memnun etmedi.

Gökhan GÜLLÜHAN / AMKSPOR

Etiketler
Emmanuel Emenike Fenerbahçe Krasnodar
Son güncelleme: 21:26 | 16.02.2017
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