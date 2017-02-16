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Galatasaray, Darüşşafaka’yı eledi

Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka Doğuş'u 77-71 yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
23:3116 Şubat 2017
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Galatasaray, Darüşşafaka’yı eledi

Erkekler Integral Forex Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray Odeabank, Darüşafaka Doğuş’u 77-71 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar, 18 Şubat’ta Ankara’da oynanacak olan yarı final mücadelesinde Banvit ile karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı

Galatasaray Odeabank: Vladimir Micov 7, Blake Schilb 14, Sinan Güler 17, Tibor Pleiss 19, Göksenin Köksal, Austin Daye 12, Jon Diebler 5, Alex Tyus 3, Emir Preldzic

Darüşafaka Doğuş: Brad Wanamaker 24, Will Clyburn 12, Dairis Bertans 11, James Anderson 8, Ante Zizic 6, Birkan Batuk, Furkan Aldemir 3, Adrien Moerman 3, Okben Ulubay 4, Mehmet Yağmur, Ender Arslan

1. Periyot: 13-13

Devre: 35-36 (Darüşafaka lehine)

3. Periyot: 52-53 (Darüşafaka lehine)

Etiketler
Darüşafaka Doğuş Erkekler İntegral Forex Türkiye Kupası galatasaray odeabank
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