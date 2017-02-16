Galatasaray derbi gününe isyan etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Igor Tudor'un imza töreninde Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçın günü hakkında konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 27 Şubat tarihinde oynanacağı açıklanan Galatasaray – Beşiktaş derbisinin günü için itirazlarda bulundu. Tudor’un imza töreninde konuşan Özbek, Galatasaray taraftarlarından binlerce telefon aldıklarını ve derbiyi pazar günü oynamak istediklerini söyledi.

Maç planlamasının yanlış olduğunu savunan Özbek, Avrupa Kupası’nda mücadele eden Beşiktaş’ın bu hafta lig maçının Pazar günü olduğunu vurguladı ve “Derbiyi pazartesi oynatmak hangi mantığa sığıyor. Bu pazar lig maçı oynatabiliyorsanız, derbiyi de Pazar günü oynatın. Ya da bizim derbimizi ptesi oynatıyorsanız, bu haftaki maçlarını niye ptesi oynatmıyorsunuz. Derbiyi pazartesi oynamak istemiyoruz, neden bizim maçımız pazartesi günü ?” şeklinde konuştu.