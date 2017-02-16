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BEŞİKTAŞ
19 Şubat 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
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Hapoel Beer Sheva Beşiktaş maçı canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva karşısında zorlu bir sınav veriyor. Maçta canlı skor, canlı anlatım, istatistikler ve son gelişmeler burada.
21:4216 Şubat 2017
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Hapoel Beer Sheva Beşiktaş maçı canlı anlatım

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geliyor. Başlama saati 23:05 olan mücadeleyi İngiliz hakem Martin Atkinson yönetiyor.

Şampiyonlar Ligi grubunda üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi vizesi alan siyah-beyazlılar, İsrail deplasmanında avantajlı bir skor elde ederek, Vodafone Arena’da oynanacak maçta elini güçlendirmek istiyor.

Kadrolar:

Hapoel: Goresh, Bitton, Turjman, Tzedek, Radi, Nwakaeme, Barda, Hoban, Melikson, Soares, Ogu.

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Atiba, Necip, Tolgay, Quaresma, Babel, Cenk.

Etiketler
beşiktaş canlı anlatım canlı izle canlı skor Hapoel Beer-Sheva uefa avrupa ligi
Son güncelleme: 21:45 | 16.02.2017
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