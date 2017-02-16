Hapoel Beer Sheva Beşiktaş maçı canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva karşısında zorlu bir sınav veriyor. Maçta canlı skor, canlı anlatım, istatistikler ve son gelişmeler burada.

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