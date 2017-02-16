Hapoel Beer Sheva Beşiktaş maçı canlı anlatım

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geliyor. Başlama saati 23:05 olan mücadeleyi İngiliz hakem Martin Atkinson yönetiyor.
Şampiyonlar Ligi grubunda üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi vizesi alan siyah-beyazlılar, İsrail deplasmanında avantajlı bir skor elde ederek, Vodafone Arena’da oynanacak maçta elini güçlendirmek istiyor.
Kadrolar:
Hapoel: Goresh, Bitton, Turjman, Tzedek, Radi, Nwakaeme, Barda, Hoban, Melikson, Soares, Ogu.
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Atiba, Necip, Tolgay, Quaresma, Babel, Cenk.