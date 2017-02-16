Hapoel Beer-Sheva – Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, İsrail’de avantaj arıyor. Siyah-beyazlılar, finali hedeflediği UEFA Avrupa Ligi’nde, Hapoel Beer-Sheva ile son 32 turu ilk karşılaşmasını bu gece deplasmanda oynayacak. Peki Hapoel Beer-Sheva - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş, son 32 eleme turunun ilk maçında bu gece Hapoel Beer-Sheva ile İsrail'de karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı kazanıp 23 Şubat'ta Vodafone Arena'daki rövanş için büyük avantaj sağlamak istiyor. Turner Stadı’nda oynanacak olan Hapoel Beer-Sheva – Beşiktaş maçında İngiliz Martin Atkinson düdük çalacak.

Kupa 2'de 24 Mayıs'ta Stockholm'de oynanacak dev finali hedef koyan Kara Kartal, Fenerbahçe ve Kardemir Karabük yenilgileriyle yaşadığı düşüşü sonlandırıp yeni bir çıkış yakalamayı da amaçlıyor. Öte yandan maçın ardından güvenlik gerekçesiyle bu gece İsrail'de kalacak olan Beşiktaş, yarın öğlen İstanbul'a zaferle dönmeyi umuyor.

HAPOEL BEER-SHEVA – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 23.05’te başlayacak olan Hapoel Beer-Sheva – Beşiktaş maçı Tivibuspor 2’den canlı yayınlanacak.

HAPOEL BEER-SHEVA: Goresh, Vitor, Turgeman, Tzedek, William, Radi, Ohana, Hoban, Melikson, Barda, Nwakaeme

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk