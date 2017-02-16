Hırvat gazeteciden Igor Tudor yorumu

Galatasaray’ın yeni teknik direktörünü Hırvat gazeteci Ante Buskulic yorumladı.

Son günlerde Hırvatistan'ı sarsan en büyük olaylardan biri Igor Tudor'un Galatasaray'da göreve getirilmesi oldu. Kuşkusuz o, ülkemizin yetiştirdiği genç kuşak teknik adamlardan en iyisi. Slaven Bilic (West Ham), Niko Kovac (Frankfurt), Ivan Juric (Genoa), Robert Prosinecki (Azerbaycan) ile Hırvatların güvendiği beş önemli çalıştırıcıdan da biri. Ülkemiz Ivic, Baric ve Zebec'in ardından bu isimlerin de dünya çapında hoca olmasını bekliyor.

Tudor’a yeni sezonda da şans verilmesi gerekiyor. Geniş çevresi, dünya çapındaki yıldızlarla dostluğu Galatasaray'ın büyük markasıyla birleşince önemli futbolcuları transfer etmesi kolaylaşacak. Şunu kabul edelimki, Hajduk, PAOK ve Karabük'ün ardından Galatasaray bu genç adam için çok önemli bir deneyim olacak. Ama, tecrübe ve birikimleri bu büyük Türk kulübünde sahaya yansıtma şansını elde edecek.

Igor Tudor'un en büyük hayali yıllarca görev yaptığı İtalya Ligi'nde çalışmak. Bu konuda Galatasaray ona okul olacak. Bu büyük camianın, 38 yaşında olan genç teknik adamı yoğuracağı, baskıyla başa çıkmayı öğreteceğine inanıyorum. Türkiye'de ve Avrupa kupalarında elde edeceği başarılar ona Juventus, Milan gibi dev kulüplerin kapısını açacaktır.

Zidane, Antonio Conte ile geçmişte takım arkadaşı olmak size teknik adamlıkta da büyük avantaj sağlar. Tudor, bu isimlerle hâlâ yakın temasta. Önemli yıldızları transfer ederken, hem bu iki teknik adamı hem de kendi CV'sini kullanacaktır. Galatasaray'da gelecek sezondan itibaren çok büyük yıldız futbolcuların kadroda bulunması benim için kesinlikle sürpriz olmayacaktır.

Igor Tudor büyük bir şans yakaladı. Galatasaray sadece Türkiye'de değil, büyüklüğü tüm Avrupa'da bilinen bir takım. Dolayısıyla böyle büyük bir camiada çalışacak olması Hırvatistan için de büyük şans. Ülkemizde birçok genç yetenek var. Tudor bu isimlerden doğru olanları seçebilecek kapasitede. Hırvat oyuncuların Galatasaray'da forma giymesi milli takımımıza da büyük katkı sağlayacaktır.