Igor Tudor Galatasaray’a imzayı attı

Galatasaray, Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Tudor ile imzaladı… TT Arena'da düzenlenen imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Özbek, “Bugün daha önce söylediğim gibi Riekerink ile toplantı yaptık. Galatasaray'ın başarılı olması için Riekerink ile devam etmeme kararı aldık. Aynı gün içinde elimizde bulunan araştırmalardaki antrenör söz konusu oldu. Bunların içinde salı akşamüstü Igor Tudor ile devam etmeye yönetim kurulumuz karar verdi. Kendisi ve ekibine başarılar diliyorum. Tudor Galatasaray'a çok iyi hizmetler verecektir” şeklinde konuştu.

Igor Tudor ise amacının başarılı olmak olduğunu söyledi. Tudor ayrıca bu fırsatı verdiği için Dursun Özbek ve yönetime teşekkür etti. Açıklamaların ardından 38 yaşındaki teknik adam, kendisini 1,5 yıllığına Galatasaray’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Tudor’un açıklamaları şu şekilde:

“Çok fazla söylenecek bir şey yok. Galatasaray’ı en iyi şekilde temsil etmek ve başarılı olmak için buradayız. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum bana bu büyük kulüpte çalışma fırsatı verdiği için. Sizin odaklandığımız sistemler oluyor ancak benim için bunun önemi yok. 3’lü defans, 5’li orta saha çift forvet. Benim için önemli olan defans yapıyorsak 10 kişi beraber defans, ofans yapıyorsak tüm takım olarak yapmak. Bunu takımımda görmek istiyorum. Bunu yapmak kolay değil, ama hayatta hiçbir şey kolay değil. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Ama çok çok uzun bir zaman da değil.”

“ELİMDEN GELEN YAPACAĞIM”

“Gelecek sezon için konuşmak anlamsız. Önümüzde 14 maçımız var. Galatasaray’ın hedefi şampiyonluk. Hem benim, hem ekibimin, hem de başkanımızın hedefi şampiyonluk olmak. Galatasaray’a bazı şeylere inandığım için geldim. Beşiktaş geçen sezonun şampiyonu ve 5 puan önümüzde. Önümüzde 14 maç var. Elimden geleni yapacağım. 10 yaşından beri baskının içindeyim. Oyuncuyken baskı vardı, şimdi hocayım yine baskı var. 38 yaşındayım ama daha yaşlı hissediyorum. Tecrübe çok önemli ama abartılıyor. Bilgi içinizde olacak. Yetenek ve bilgi içinizde varsa 30 yaşında da yapabilirsiniz. En iyi hoca tecrübeli hoca diyorsak, 80 yaşındaki hoca en iyi hocadır. Buna çok katılmıyorum.”

“İNANDIĞIM ŞEYLERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM”

“45 sakatlık iddiası gerçeği yansıtmıyor. Hem Paok, hem de Karabük’teki sonuçlar, ortanın biraz üstü olduğunu gösteriyor. Galatasaray’da antrenmanları nasıl yöneteceğim konusu günlük bir konu. İnandığım şeyleri yapmaya devam edeceğim, ama elinizdeki oyuncularla ilişkili bir durum. Limitleri antrenmanlarda göreceğiz. Hikâye çok basit. İyi oynadığınız sürece taraftar gelecektir. İyi olmazsanız gelmeyecektir. Karabükspor’a geldiğim zaman hedefimiz ligde kalmaktı. 1 yıllık kontratım vardı ve 27 puana geldik ve yüzde 90 ligde kalacak. Eski başkanıma minnettarım. Bana hocalık yapma şansı verdiler. Ancak 2 gün önce yapılan açıklamaları da kabul etmiyorum. Lige bakacak olursak takımlar 10 hoca değiştirmiştir sanırım. Futbol bu. Her şey olabilir. Takımlar da sezon ortası hoca gönderiyor. Aynı şey.”

“SNEIJDER ÇOK İYİ BİR OYUNCU”

“Conte’yle son olarak 1 ay önce konuştum. Conte dünyanın en iyi teknik direktörü. En iyilerden sürekli bir şeyler çalmanız gerekiyor. Bunu kendi vizyonunzla harmanlarsınız. Simeone veya Conte olamazsınız. Ama onlardan bir şeyler alıp, kendiniz yeni bir şey ortaya çıkarabilirsiniz. PAOK’tan ben ayrılmadım. Onlar görevime son verdi. Yardımcılarımdan birini göndermem gerektiğini söylediler ve ben kabul etmedim. Sonrasında görevime son verildi. PAOK’ta güzel günlerim geçti. İyi futbol oynadık. Olympiakos’un olduğu ligi kazanmamı istedi. İmkansız bir şeydi. Baskı altında çalışmayı seven bir hocayım. Galatasaray’ın birçok maçını seyrettim. Burada şu anda oyuncu karakterlerini tanımaya çalışıyorum. Takımla ilgili gözlemlerim var ama paylaşmayacağım. Önümüzde 2 önemli maç var. Rize maçından sonra da Beşiktaş için 8 günümüz var.”