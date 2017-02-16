Igor Tudor’un referansı Garry Rodrigues

Galatasaray’da Garry Rodrigues ile Igor Tudor 2 sene sonra buluşuyor. 2015-2016 sezonunda Yunan ekip PAOK'ta birlikte çalışan ikili, sarı-kırmızılı kulübün başarısı için ter dökecek. Galatasaray yönetiminin Tudor ile anlaşmadan önce Hollandalı futbolcudan bazı bilgiler aldığı ortaya çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, Hırvat teknik adam hakkında olumlu ifadeler kullandı.
Garry Rodrigues, PAOK'ta çalışırken kendi kariyeri adına önemli sıçramayı Tudor ile birlikte yaptığını belirtip, “Bir teknik adamdan fazlası. Sadece işini yapan hocalar ile tek farkı oyuncularla yakından ilgilenmesi. Futbol bilgisi çok yüksek. Zaten futbolculuk kariyerindeki başarıları ortada. Bizim gibi kaliteli oyuncularla birlikte başarıyı yakalayacağını düşünüyorum” şeklinde görüş belirtti.
İLK DERSİ DURAN TOP
Galatasaray’ın yeni hocası Igor Tudor, sarı-kırmızılıları bu sezon kahreden duran ve yan toplardan yenilen gollere çare olmaya geliyor. Bu anlamda başarısını Karabük'te bu sezon köşe vuruşundan hiç gol yemeden kanıtlayan Hırvat teknik adam, dün Florya'da futbolcularla tanıştıktan sonra yardımcılarından savunma analizi istedi.
20 MAÇTA 20 GOL YEDİ
Futbolculuk kariyerinde Juventus'un en başarılı stoperlerinden biri olan Tudor'un ilk dersi takım savunmasını yerine getirmek olacak. Cimbom, bu sezon sadece kornerlerden kalesinde 7 gol gördü. Sarıkırmızılılar, bu sezon ligde geride kalan 20 hafta sonunda 20 gol yedi ve ortalama her maç santraya gitmek zorunda kaldı.