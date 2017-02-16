Igor Tudor’un Sabri Sarıoğlu şaşkınlığı!

Ve Galatasaray'da Tudor dönemi başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, 1.5 yıllık anlaştığı Hırvat hocayla bugün saat 15.30'da imza töreni düzenleyecek. KAP'a yapılan açıklamada Tudor'a bu sezonun kalan bölümü için 400 bin Euro ödenecek. Gelecek sezon 1 milyon Euro alacak olan Hırvat teknik adam, şampiyonluk halinde 200 bin Euro, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılırsa 100 bin Euro, gelecek sezon Türkiye Kupası kazanılırsa 50 bin Euro alacak.
Dün Florya'ya gelen Hırvat hoca, Başkan Dursun Özbek ile tekrar bir araya geldi. Akşam saat 17.00'deki antrenman öncesi sarı-kırmızılı futbolcularla tanışan 38 yaşındaki genç teknik adam, teknik heyeti de belirledi. Tudor'un yardımcı antrenörleri Hari Vukas, Sandro Tomic ve Toni Modric olacak. Yönetimin kararıyla ise Ayhan Akman, Riekerink'te olduğu gibi görevine devam edecek.
“SABRİ HALA OYNUYOR MU?”
Tudor, dün Florya'da Sabri Sarıoğlu ile karşılaştı ve ikili arasındaki espriler buluşmaya damga vurdu. Sabri'nin 2003 yılında Juventus maçında attığı çalımın hatırlatılması üzerine Hırvat hoca, “Sen hâlâ oynuyor musun ya?” ifadesini kullandı. Taraftarlara da övgüler yağdıran Tudor, “Galatasaray gibi bir takıma böyle seyirci yakışır. Muhteşem atmosferi iyi biliyorum” dedi.
“KEWELL GELSİN”
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Igor Tudor'un göreve gelmesinden dolayı memnun. Sosyal medyada buluşan sarı-kırmızılılar yönetime de çağrıda bulundu. “Igor'un yardımcısı Kewell olsun” başlığını atan taraftarların bu isteği kısa zamanda yüzlerce beğeni aldı.