Jan Olde Riekerink’ten duygulu dolu veda mesajı

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Jan Olde Riekerink sosyal medya aracılığı ile taraftara veda etti. Hollandalı çalıştırıcı ayrıca Galatasaray'ın şampiyon bu sezon şampiyon olacağına inandığını söyledi.

Galatasaray’ın sözleşmesini feshettiği Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink, Instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı. Hollandalı teknik direktör taraftara ve camiaya veda ederken, sarı-kırmızılı takımın bu sezon şampiyon olacağını söyledi.

İşte Riekerink’in Instagram’dan yayınladığı o mesaj

“Galatasaray’a, bana bu kulüpte çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Galatasaray taraftarı ile birlikte çok büyük ve müthiş bir kulüp. Taraftara bana ve kulübe verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kazandık. Bunu hiç bir zaman unutmayacağım çünkü sizin desteğiniz olmasaydı bunların hiç birini başaramazdık. Umarım gelecekte yine bir çok sportif başarı elde edilecektir. Bu sezon şampiyon olacağımıza inanıyorum. Ayrıca oyunculara ve diğer çalışanlara da çok teşekkür ediyorum. Biz birbirimize çok yakın bir aileydik. Galatasaray her zaman benim kalbimde olacak ve ben sizi çok özleyeceğim.“