Karşıyaka’da derbi telaşı

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü yeni teknik direktörü Atilla Güneş yönetiminde Aydınspor 1923'e konuk olmaya hazırlanan Karşıyaka'yı kritik bir 90 dakika bekliyor.

Grupta son 4 iç saha maçından yalnızca 1 puan çıkarınca play off’u riske sokan Karşıyaka, 36 puanla beşinci sıraya gerilerken, yeşil kırmızılıların play off hattının sınırındaki Niğde Belediyespor’la arasındaki fark 1 puana indi. 29 puanı bulunan Aydınspor 1923’ün, play off yarışındaki son kozlarından birini oynayacak olması, maçın zorluk derecesini artırıyor. Taraftar arasında ilk yarıda oynanan olaylı müsabaka 4-3 Aydınspor’un üstünlüğüyle bitmiş, derbide Karşıyakalı 3 oyuncu kırmızı kart görmüştü. Ali Say ve Onur’un affedildiği karşılaşmada yalnızca cezalı Tayfun’dan yararlanamayacak olan Teknik Direktör Güneş, “Ligde ilk 5 sıra içinde 3 hafta önceki konumumaza göre dip yapmış durumdayız. Aydın maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacağız” diye konuştu.

UÇAR FESHEDİYOR

Karşıyaka’da geçen hafta Ali Say’ın kadro dışı bırakılmasından sonra yaşanan kriz ve ardından gelen 3-0’lık Hatayspor mağlubiyeti üzerine istifa eden Teknik Direktör Turgut Uçar, sözleşmesini yarın feshedecek. Şu ana kadar maaş ödenmeyen Uçar’ın 40 günlük çalışma süresine karşılık gelen 20 bin TL alacağını talep ederek yönetimle anlaşma sağladığı öğrenildi.