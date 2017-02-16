Kayserispor seriyi sürdürmek istiyor

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Kayserispor, Süper ligde Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yenerek yakaladığı seriyi, kendi evinde 17 Şubat Cumartesi günü oynayacağı Bursaspor maçında da sürdürmek istiyor. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, gerek Süper lig gerekse Türkiye Kupası’nda elde ettikleri başarıyı, Bursaspor maçında da göstermek istediklerini söyledi.

Bedir “Ligin 2. yarısının hemen başında eksik kadroyla, yeni transferlerimizden yoksun çıktığımız Medipol Başakşehir yenilgisini saymazsak, Akhisarspor beraberliği, Onu izleyen Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetlerini kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız Bursaspor maçında da sürdürmek istiyoruz. Takımda sarı kart cezalısı Erkan Kaş dışında eksik yok. Douglao iyileşiti. Tam tersi kadro zenginliği nedeniyle tatlı bir rekabet var. Hatta, Sergen Yalçın hocamız, 23 oyuncunun tümünün de formda olması nedeniyle sahaya sürecek onbir konusunda zorlanıyor diyebilirim. Bursaspor maçını da taraftarımızın desteğiyle kazanıp, ateş hattından bir an önce kurtulmak istiyoruz” dedi.

Öte yandan, Galatasaray maçında oyundan çıkarken tepki gösteren Lawal, yönetim, teknik kadro ve takım arkadaşlarından özür diledi. Yarın saat 19.00’da Kadir Has Stadında oynanacak Kayserispor-Bursaspor maçını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri milletvekilleri de izleyerek, sarı kırmızılı takıma moral verecek.