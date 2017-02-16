Krasnodar – Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Fenerbahçe, bugün deplasmanda Rus ekibi Krasnodar ile karşılaşacak. Peki Krasnodar - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİG, kupa ve Avrupa'da iddialı olan tek Türk ekibi Fenerbahçe, gecenin açılışını yapacak. Krasnodar Stadı’nda oynanacak Krasnodar – Fenerbahçe maçında Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Sarı-lacivertlilerin rakibi Rus ekibi Krasnodar. Rusya'da devre arası olduğundan 5 Aralık 2016'dan bu yana resmi maça çıkmayan Kuzey Kafkasya temsilcisinde Granqvist oynayamayacak. Fenerbahçe'de ise cezalı Skrtel ile birlikte Van Persie ve Volkan Şen kadroda yer almıyor. Bu maçın rövanşı, 22 Şubat saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak. Sarı-lacivertliler, Rus ekipleriyle oynadığı altı maçta iki kez kazandı, bir kez kaybetti.

KRASNODAR – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Krasnodar – Fenerbahçe maçı TRT 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

KRASNODAR: Kritsyuk, Kaleshin, Martynovich, Naldo, Torbinski, Kabore, Gazinskiy, Podberyozkin, Claeson, Wanderson, Smolov

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Lens, Alper, Sow, Emenike