Mehmet Demirkol adeta çıldırdı! Emenike ve Van Persie…

Yorumcu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin Krasnodar'a 1-0 mağlup olduğu maçta ilk 11'de sahaya çıkan Emenike'nin Kayserispor'da bile kadroya girebileceğinden şüphe duyduğunu söyledi.

Fenerbahçe’nin Krasnodar karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyeti değerlendiren Mehmet Demirkol, Advocaat’ı Emenike tercihi nedeniyle eleştirirken, “Bir ay önce ‘Bu adam oynamaz’ dediğiniz bir oyuncuyu böyle önemli bir maçta 11’e koymazsınız. Emenike bugün Kayserispor’da 11 oynayabilir mi? Umut Bulut oynuyor, Welliton yedek kalıyor. Hiç sanmıyorum. Şu Emenike'den daha kötü olan Van Persie, 65 yaşında olan Van Persie olur en fazla. Emenike’nin yaptığının 10’da birini yapıp Fenerbahçe’den kovulan adamlar var. Ben gerçekten anlamıyorum. Ne Emenike’ymiş yahu…” diye konuştu.