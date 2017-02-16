Mutlu Topçu: Rakibimizi önemsiyoruz

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Kayserispor maçı öncesi yaptığı değerlendirmede, “Son iki maçının kazanmış bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimizi çok önemsiyoruz. İyi bir futbolla kazanmayı umut ediyorum” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Bursa'dan özel uçakla Kayseri'ye geldi. Havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeşil-beyazlıların teknik direktörü Mutlu Topçu, “Son iki maçının kazanmış bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimizi çok önemsiyoruz. Biz de 55 dakikayı 10 kişi oynadığımız bir mücadeleden beraberlikle ayrıldık. Bu mücadelenin üstüne daha iyi bir futbol da ortaya koymak istiyoruz. İyi bir mücadele olacağını düşünüyorum. İyi bir futbolla kazanmayı umut ediyorum” dedi.

“ÖZVERİLİ VE ÇALIŞKAN BİR TAKIMA SAHİBİZ”

Takımda çok eksiklerinin olduğunu ifade eden genç teknik adam, “Sonuçta 11'e 11 oynayacağız. Eksik olan oyuncularımızın yerine oynayacak olan oyuncuların performansları bizler için çok önemlidir. Onların performansı bizi mutlu ederse oyuncu kazanma adına önemli hamleler yapmış oluruz. Çok çalıştık. Hepsini sahaya yansıtmak bizim en büyük amacımız. İstediğimiz anlamda futbol ortaya koyabilmemiz için eksiklerin de gelmesi lazım. Kadro yapısına baktığımız zaman önemli eksiklerimiz var. Onların bir araya gelmesiyle istediğimiz futbolu ortaya koyacağımız kanaatindeyim. Fenerbahçe maçında rakibimizden 2-3 kilometre daha fazla koştuk. Benim istediğim sadece kilometre anlamında değil. Daha yoğun, baskılı koşmamız gerekiyor. Daha iyi işler yapmak adına çok çalışmak lazım. Gidişatımız iyi. Özverili ve çalışkan bir takıma sahibiz. Bundan sonra da devamı gelecektir” diye konuştu.