Olympiakos – Osmanlıspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Osmanlıspor, Avrupa Ligi son 32 turunda Yunan temsilcisi Olympiakos önüne çıkıyor. Peki Olympiakos - Osmanlıspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa arenasında tarihinde ilk kez mücadele etmesine rağmen önemli bir başarı elde ederek grubundan lider çıkan Osmanlıspor, son 32 turunda bugün deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Karaiskakis Stadı'nda oynanacak Olympiakos – Osmanlıspor maçını Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek. Zorlu karşılaşmada temsilcimiz, Yunan Ligi'nde en yakın rakibinin 13 puan önünde şampiyonluğa koşan Olympiakos önünde savunma güvenliğini ön planda tutup kontrataklarla gol arayacak.

OLYMPIAKOS – OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 21:00’de başlayacak olan Olympiakos – Osmanlıspor maçı Tivibu Spor 2’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

OLYMPIAKOS: Kapino, Botia, Viana, De la Bella, Paredes, Romao, Elyounossi, Fourtonis, Androutsos, Seba, Ideye

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Szukala, Muhammed, Musa, Mehmet, Bifouma, Ndiaye, Regattin, Webo