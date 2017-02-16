Osman Özköylü’ye hastaneden izin çıkmadı

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, Teknik Direktör Osman Özköylü’nün 2 gündür hastanede tedavi gördüğünü, Mersin İdmanyurdu maçında sahada olup olmayacağının son kontrollerden sonra belli olacağını söyledi.

TFF 1. Lig'in en dibindeki 2 takım olan Samsunspor ve Mersin İdmanyurdu karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunan kırmızı-beyazlı ekibin Sportif Direktörü Coşkun Zeren, kaybeden takımın çok şey kaybedeceğini ifade ederek, ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Teknik Direktör Osman Özköylü hakkında açıklamalarda bulundu.

“Maç kaybetme kredimizi tamamen bitirdik”

Bundan sonraki maçlarla alakalı olarak kaybetme şanslarının kalmadığının altını çizen Coşkun Zeren, “Mersin İdmanyurdu ve bizim için çok önemli bir maça çıkacağız. Biz artık kaybetme kredimizi tamamen bitirdik. Kendi sahamızda ve seyircimizin önünde kazanmak için her şeyi yapacağız. Herkes buna inanıyor. Zor bir maç olacak. Kaybeden takım büyük şeyler kaybedecek. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Aşağı sıralardaki ‘savaş' çok yoğun bir şekilde devam edecek. Puan farkıyla beraber gol farkı da önemli. İlk maçı 3-0 kaybettik. İkili averajlar da büyük önem kazandı. Maçı öncelikle kazanmamız gerekiyor. İkili averaj konusunu da dikkate alıyoruz. Böyle bir şans yakaladığımızda şansımızı sürdüreceğiz. Önce kazanmayı sonra da çok gol atmayı istiyoruz. Yarın hava soğuk olacak, maç saati iş saatine denk geliyor ama özellikle maraton tribünü dolu olacak ve bu takıma gereken desteği yine vereceklerdir. Onlarla birlikte bu takım çok daha farklı bir maç oynuyor” dedi.

“Hocamızın hastaneden çıkmasına doktorlar izin vermedi”

Kampa katılmak isteyen Özköylü'ye doktorların izin vermediğini vurgulayan Zeren, “Hocamız hala hastanede tedavi görüyor. 2 gündür hastanede yatıyordu. Bugün de tedavisine devam edildi. Hem gribal hem de ağır bir soğuk algınlığı geçiriyor. Son maçta alınan sonuç, stres ve üzüntü de etkili oldu. Hocamız sıkıntılı bir süreçten geçerken 2 gündür de hastanede yatıyor. Bugün hastaneden çıkmak istedi ama doktorlar müsaade etmedi. Kampta futbolcularla birlikte olmak istiyordu. Bu akşam doktorlar son kontrolleri yapacaklar. Kendisi ne pahasına olursa olsun yarın takımın başında olmak istiyor. Yarın hocamız takımın başında olamazsa yardımcı hocalarımızdan İlker Püren takımın başında olacak” diye konuştu.

Öte yandan Cuma akşamı oynayacağı maç için bugün kulüp tesislerinde kampa giren Samsunspor, son taktik çalışmasını basına kapalı olarak gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar, Özköylü'nün eksikliğinde yardımcı antrenörler İlker Püren, Fatih Çardak, Uğur Okur ve kaleci antrenörü Cengizhan Baskın yönetiminde çalıştılar.