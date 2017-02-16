Sabri Sarıoğlu’nun tek rakibi Javier Zanetti

Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu'nun çalıştığı 15. teknik adam Igor Tudor olacak. Avrupa’nın önde gelen liglerine bakıldığında Inter’in eski efsanesi Javier Zanetti, 17 farklı hoca ile çalışmıştı.

Galatasaray’ın emektar futbolcusu Sabri Sarıoğlu, teknik adam rekoruna koşuyor. Lucescu ile Galatasaray A Takım kariyeri başlayan Sabri bugüne kadar sarı-kırmızılı takımda farklı dönemlerde tam 14 teknik adamla çalışma fırsatı buldu. Tudor ile birlikte 15. hoca ile çalışmış olacak olan Sabri'nin tek rakibi Inter efsanesi Javier Zanetti…

Igor Tudor`un Sabri Sarıoğlu şaşkınlığı! Galatasaray'ın yeni Teknik Direktörü Igor Tudor'un oyuncularla tanışması renkli diyalogları da beraberinde getirdi. Sabri'nin 2003 yılında Juventus maçında attığı çalımın hatırlatılması üzerine Hırvat hoca, “Sen hâlâ oynuyor musun ya” ifadesini kullandı. İlgili Haberi Oku

Talleres ve Banfield kariyerlerinin ardından Javier Zanetti'nin Inter kariyeri başladı. Zanneti futbolu bırakana kadar Inter forması giyerken, bu formayla tam 19 sezon oynadı. Tecrübeli Arjantinli oyuncu 19 sezonda Sabri Sarıoğlu'nu geride bırakırken, tam 17 farklı teknik adamla çalıştı. Real Madrid'li Casillas da 13 farklı hoca ile Real'in formasını terletmişti.