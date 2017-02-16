Samsunspor ve Mersin İdmanyurdu 39. randevuda

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Mersin İdmanyurdu, ligin 21. haftasında yarın Samsun’da 39. randevularına çıkacak.

Samsunspor ile Mersin İdmanyurdu 39. randevuya çıkıyor. Bu zamana kadar resmi müsabakalarda 38 kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde Samsunspor 13 galibiyet alırken, Mersin İdmanyurdu 16 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 9 maç ise eşitlikle sonuçlandı.

Samsun'da oynanan 19 karşılaşmada Samsunspor 11 galibiyet alırken, Mersin ekibi ise sadece 2 kez galip gelebildi. 6 maç ise berberlik ile sonuçlandı.

İki takımın şimdiye kadar oynanan mücadelelerinde Samsunspor, rakip filelere 34 gol atma başarısı gösterdi. Mersin İdmanyurdu ise Samsunspor'a 39 gol attı. Ligin ilk yarısında Mersin'de oynanan müsabakayı Mersin İdmanyurdu 3-0 kazanmıştı.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor topladığı 14 puanla 17. sırada bulunurken, aynı puanı bulunan Mersin İdmanyurdu 18. sırada yer alıyor. 17 Şubat Cuma günü saat 18.30'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak maçı Tolga Özkalfa yönetecek.