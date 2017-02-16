Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

17 Şubat Cuma

19.00 Kayserispor-Bursaspor YAŞAR KEMAL UĞURLU

18 Şubat Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor ÜMİT ÖZTÜRK

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor ALPER ULUSOY

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray HALİS ÖZKAHYA

19 Şubat Pazar:

13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor CÜNEYT ÇAKIR

15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa FIRAT AYDINUS

15.30 Adanaspor-Osmanlıspor METE KALKAVAN

19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor BARIŞ ŞİMŞEK

20 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor ÖZGÜR YANKAYA