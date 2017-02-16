Survivor’da Eser’e ceza mı geliyor?

Survivor 2017'nin en tartışmalı isimlerinden biri olan Eser West, yarışmada yaptığı hareketlerle gündem olmaya devam ediyor. En son parkurdaki direği tekmeleyen Eser'in yaptığı bu hareketin ardından ceza alıp almayacağı merak konusu oldu.

Daha önce “Kısmetse Olur” adlı evlilik yarışma programı ile adını duyuran ve daha sonra ise Hande Yener'in klibinde rol alan Eser West, Survivor 2017'nin kadrosuna dahil oldu. Sakin kimliği ile tanıdığımız Eser, Survivor'a katıldıktan sonra yaptığı kavgalar ve sinir krizleri ile yarışmanın en tartışmalı ismi haline geldi. Son bölümde uğurlu yüzüğünün kırılmasına deliren Eser parkurdaki tahtayı tekmeleyerek zarar verdi. Bu hareket beraberinde tartışmaları da getirdi. Programı yakından takip eden seyirciler bu tür durumlarda nasıl bir karar verildiğini merak ederken Eser'in ceza alıp almayacağını ise tartışmaya başladılar.

ESER CEZA ALACAK MI?

Survivor eski yarışmacısı Nagihan Karadere, Eser'in parkurdaki tahtayı tekmelemesine “Benim bildiğim normalde parkurda bir mekanizmaya zarar verildiği takdirde ceza alması gerekir. Ama orada bir mekanizma olmadığı için ceza da almıyor, uyarı da almıyor. Yalnız bu davranışları seyirci hoş karşılamıyor.” yorumunda bulundu.