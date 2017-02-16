Tudor Galatasaray’ın 59. hocası

Teknik direktör Jan Olde Reikerink’in görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor, Galatasaray tarihinin 59. teknik direktörü oldu. Tudor ayrıca sarı-kırmızılıların 59. yabancı antrenörü oldu.

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna geçen Igor Tudor, Yunanistan'ın PAOK takımı ile Kardemir Karabükspor'dan sonra 3. takımını çalıştıracak. Tudor, futbolculuk kariyerine son verdikten sonra 2013-2014 sezonunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımında yardımcı antrenör olarak teknik adamlık kariyerine başladı.

39. yabancı

Sarı-kırmızılılar ile 1.5 senelik sözleşme imzalayan Tudor, Galatasaray Kulübü tarihinin 59. teknik direktörü oldu. Hırvat çalıştırıcı ayrıca sarı-kırmızılıların 39. yabancı çalıştırıcısı oldu. Galatasaray Futbol Takımı tarihinde 12 farklı ülkeden 38 yabancı çalıştırıcı görev aldı. Geride kalan 38 hocanın 12'si İngiliz, 6'sı Alman, 4'ü Macar, 3'ü İtalyan olurken, sarı-kırmızılı takımın başında Avusturya, Romanya, Hollanda, Yugoslavya ve İskoçya'dan 2’şer; Belçika, Polonya ve Bulgaristan'dan da 1’er teknik direktör görev aldı.

9 şampiyonluk yabancı hocalardan

Süper Lig tarihinde 20 şampiyonluk ile en fazla şampiyonluk kazanan takım olan Galatasaray'ı en çok Türk hocalar zafere ulaştırdı. Geride kalan 20 şampiyonluğun 11'i Türk çalıştırıcılar, 9'u da yabancı teknik direktörlerden geldi. 1968-1969 Tomislav Kaloperovic ile ilk kez bir yabancı antrenör ile şampiyon olan sarı-kırmızılılar; 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973 sezonu Brian Birch, 1986-1987 sezonu Jupp Derwall, 1993-1994 sezonu Reiner Hollmann, 2001-2002 sezonu Mircea Lucescu ve 2005-2006 sezonunda Eric Gerets döneminde ipi göğüslemeyi başardı.

İkinci Hırvat dönemi

Galatasaray'ın yeni Teknik Direktörü Igor Tudor, kulübün ikici Hırvat çalıştırıcısı olacak. Daha önce 1983-1984 sezonunda o dönemde Yugoslavya vatandaşı olan Hırvat Tomislav Ivic takımı çalıştırmıştı. Ivic'in yerine gelen Jupp Derwall daha sonra sarı-kırmızılılarla başarılı bir dönem geçirmişti.

Bugüne kadar Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktörler ve ülkeleri şöyle:

1905 – 1906 Boris Nikolof (Bulgaristan)

1907 – Emin Bülend

1908 – 1911 Horace Armintage (İngiltere)

1911 – 1914 Emin Bülend

1915 – Sadi Bey

1916 – 1917 Ali Sami Yen

1919 – 1921 Necip Şahin

1922 – 1923 Adil Giray

1924 – 1928 Billy Hunter (İskoçya)

1929 – Nihat Bekdik

1930 – 1931 Lamberg (Macaristan)

1931 – 1932 Fred Pegnam (İngiltere)

1933 – 1936 S. Pedeafoot (İngiltere)

1937 – Hans Baar (Avusturya)

1938 – Peter Szabo (Macaristan)

1938 – 1939 Peter Tandler (Avusturya)

1939 – Hayman (İngiltere)

1939 – 1940 Ceslav Zaharczuk (Polonya)

1941 – 1945 John Begget (İngiltere)

1945 – 1946 Miço Dimitriyadis

1947 – J. Szweng (Macaristan)

1947 – 1949 Pat Molloy (İngiltere)

1950 – 1952 Donald Lockhead (İngiltere)

1952 – 1953 Gündüz Kılıç

1953 – 1954 Lazlo Szekelly (Macaristan)

1954 – 1957 Gündüz Kılıç

1957 – 1958 George Dick (İngiltere)

1959 – 1961 Leandro Remondini (İtalya)

1961 – 1963 Gündüz Kılıç

1964 – 1967 Gündüz Kılıç

1967 – 1968 Bülent Eken

1968 – 1970 Toma Kaleperovic (Yugoslavya)

1970 – 1971 Coşkun Özarı

1971 – 1974 Brian Birch (İngiltere)

1974 – 1975 Don Howe (İngiltere)

1975 – 1976 Jack Mansell (İngiltere)

1976 – 1977 Malcolm Allison (İngiltere)

1977 – 1978 Fethi Demircan

1978 – 1979 Coşkun Özarı

1979 – 1980 Turgay Şeren

1980 – 1982 Brian Birch (İngiltere)

1982 – 1983 Özkan Sümer

1983 – 1984 Tomislav Ivic (Yugoslavya)

1984 – 1987 Jupp Derwall (Almanya)

1987 – 1989 Mustafa Denizli

1989 – 1990 Sigfried Held (Almanya)

1990 – 1992 Mustafa Denizli

1992 – 1993 Karl-Heinz Feldkamp (Almanya)

1993 – 1994 Rainer Hollmann (Almanya)

1994 – 1995 Reinhard Saftig (Almanya)

1995 – 1996 Graeme Souness (İskoçya)

1996 – 2000 Fatih Terim

2000 – 2002 Mircea Lucescu (Romanya)

2002 – 2004 Fatih Terim

2004 – 2005 Gheorghe Hagi (Romanya)

2005 – 2007 Erik Gerets (Belçika)

2007 – 2008 Karl-Heinz Feldkamp (Almanya)

2008 – Cevat Güler

2008 – 2009 Michael Skibbe (Almanya)

2009 – Bülent Korkmaz

2009 – 2010 Frank Rijkaard (Hollanda)

2010 – 2011 Gheorghe Hagi (Romanya)

2011 – Bülent Ünder

2011 – 2013 Fatih Terim

2013 – 2014 Roberto Mancini (İtalya)

2014 – Cesare Prandelli (İtalya)

2014 – 2015 Hamza Hamzaoğlu

2015 – 2016 Mustafa Denizli

2016 – 2017 Jan Olde Riekerink (Hollanda)

2017 – Igor Tudor (Hırvatistan)