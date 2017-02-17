2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali sona erdi

Erzurum'da gerçekleştirilen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) Rusya, kazandığı 39 madalya ile organizasyonu ilk sırada tamamladı. Türkiye ise 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

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