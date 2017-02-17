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2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali sona erdi

Erzurum'da gerçekleştirilen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) Rusya, kazandığı 39 madalya ile organizasyonu ilk sırada tamamladı. Türkiye ise 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı
23:3717 Şubat 2017
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2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali sona erdi

Erzurum’da gerçekleştirilen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (EYOF 2017) Rusya, kazandığı 39 madalya ile organizasyonu ilk sırada tamamladı.

12-16 Şubat tarihlerinde düzenlenen organizasyonda 19 altın, 9 gümüş ve 11 bronz ile toplamda 39 madalya elde ederek birinci olan Rusya’yı, Fransa, Slovenya , İtalya, Finlandiya ve Polonya takip etti.

Türkiye ise yarışları 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla 11. sırada bitirdi.

EYOF 2017’de madalya sıralaması şöyle;

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam

1. Rusya 19 9 11 39

2. Fransa 7 8 6 21

3. Slovenya 5 2 3 10

4. İtalya 2 1 6 9

5. Finlandiya 1 5 4 10

6. Polonya 1 1 2 4

7. Çekya 1 1 1 3

8. Lüksemburg 1 1 – 2

9. Litvanya 1 – – 1

10.Ukrayna – 3 – 3

11.Türkiye – 2 1 3

Hollanda – 2 1 3

13.Belarus – 1 – 1

Hırvatistan – 1 – 1

Estonya – 1 – 1

16.Büyük Britanya – – 1 1

Gürcistan – – 1 1

Slovakya – – 1 1

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2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali
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