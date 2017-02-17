2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali sona erdi

Erzurum’da gerçekleştirilen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (EYOF 2017) Rusya, kazandığı 39 madalya ile organizasyonu ilk sırada tamamladı.
12-16 Şubat tarihlerinde düzenlenen organizasyonda 19 altın, 9 gümüş ve 11 bronz ile toplamda 39 madalya elde ederek birinci olan Rusya’yı, Fransa, Slovenya , İtalya, Finlandiya ve Polonya takip etti.
Türkiye ise yarışları 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla 11. sırada bitirdi.
EYOF 2017’de madalya sıralaması şöyle;
Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1. Rusya 19 9 11 39
2. Fransa 7 8 6 21
3. Slovenya 5 2 3 10
4. İtalya 2 1 6 9
5. Finlandiya 1 5 4 10
6. Polonya 1 1 2 4
7. Çekya 1 1 1 3
8. Lüksemburg 1 1 – 2
9. Litvanya 1 – – 1
10.Ukrayna – 3 – 3
11.Türkiye – 2 1 3
Hollanda – 2 1 3
13.Belarus – 1 – 1
Hırvatistan – 1 – 1
Estonya – 1 – 1
16.Büyük Britanya – – 1 1
Gürcistan – – 1 1
Slovakya – – 1 1