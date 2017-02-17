Akhisar Belediyespor’da Beşiktaş hazırlıkları

Akhisar Belediyespor, 19 Şubat Pazar günü saat 19.00’da konuk olacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını 3 eksikle Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdürdü. Yeşil-Siyahlılar sakatlıkları süren kaleci Fatih Öztürk, Custodio ve Daniel Larsson’un yokluğunda Beşiktaş maçı hazırlıklarını Tolunay Kafkas önderliğinde sürdürdü.

Düz koşu, ısınma, 5'e 2 pas ve yarım saha taktik maçı yapan Akhisar Belediyespor, yarın sabah yapacağı idmanın ardından saat 12.00'de kara yolu ile İstanbul'a gidecek ve Beyoğlu semtinde bulunan bir hotele yerleşerek burada maç saatini beklemeye başlayacağı bildirildi. 19 Şubat 2017 Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Arena Stadyumu’nda başlayacak karşılaşmayı Barış Şimşek yönetirken yardımcıları ise Uygar Bebek ve Mehmet Metin'in görev yapacağı bildirildi. Akhisar taraftarının da ilgi göstereceği ve yaklaşık 500 kişinin gitmesi beklenen karşılaşmada Akhisar taraftarına biletlerin 80 TL'den satış yapıldığı bildirildi.

Muhtemel 11

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, konuk olacakları Beşiktaş deplasmanında muhtemelen kalede Bora Körk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Enoch Kofi Adu, Aykut Çeviker, Özer Hurmacı, Olcan Adın ve Sokol Cikalleshi 11'i ile çıkması bekleniyor.Öte yandan yeşil-siyahlılarda Caner Osmanpaşa, Onur Ayık, Soner Aydoğdu ve Ömer Bayram sarı kart sınırında bulunduğundan Beşiktaş maçında kart görmesi halinde gelecek hafta Antalyaspor maçında sahada yer alamayacak.

10. randevu

Sezonun ilk devresinde Manisa 19 Mayıs Stadyumu’ndaki karşılaşmada Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile son bulurken, bu hafta oynanan maç il iki takım 10. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 9 karşılaşmada Beşiktaş 4 galibiyet alırken, Akhisar 2 kez galip geldi ve 3 maç da beraberlikle son buldu. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu geçen sezon Başakşehir Fatih Stadyumu’nda oynanan karşılamayı Akhisar Belediyespor 2-0 kazanmıştı.