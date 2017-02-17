Ankaragücü taraftar seyircisiz maçın biletlerini tükenmek üzere

Aldığı ceza nedeniyle yarın Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da seyircisiz oynanacak olan Ankaragücü - Tokatspor karşılaşması için Ankaragücü Yönetimi tarafından bastırılan hatıra biletlere ilgi çok büyük oldu

Bir hafta önce Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynanan ve olaylı geçen Gümüşhanespor – Ankaragücü maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gümüşhanespor’a 5, Ankaragücü’ne ise 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Seyircisiz olarak sahasında yarın Tokatspor ile karşılaşacak olan Ankaragücü yönetimi, bu maç için 20 bin hatıra bilet bastırdı. Zor günler geçiren Başkent ekibinde bastırılan hatıra biletleri 5 TL’den satışa sunulurken, taraftarlar bu biletlere yoğun ilgi gösteriyor.

Ülke içi ve yurt dışından yoğun talep gören hatıra biletlerin tükenmek üzere olduğu ifade edildi.

Tandoğan Tesisleri’nde bugün satışa sunulan biletlerde, Sarı-Lacivertli taraftarların kuyruk oluşturduğu öğrenildi.

Ankaragücü Tandoğan Tesisleri’nde 5 TL’den satışa sunulan hatıra biletlere Ankara belediyeleri duyarsız kalmadı. İş adamları, eski futbolcular, bazı milletvekilleri, gazeteciler, esnaflar, şehir dışından ve Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşların ilgi gösterdiği hatıra biletlerden, Yenimahalle Belediyesi 1000, Bala Belediyesi 300, Beypazarı Belediyesi 5000 bilet alarak kulübe bağışta bulundular. Çok az sayıda kalan biletlerinde yarın maç saatine kadar tükenmesi bekleniyor.

Öte yandan Avrupa ülkelerinden bilet ayırtan ve parasını yatıran taraftarlar, biletleri tüm takıma imzalatılarak gönderilmesini istedikleri öğrenildi.