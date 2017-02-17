Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
ANTALYASPOR
18 Şubat 2017 13:30
ANTALYASPOR
vs
KARABÜKSPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Antalyaspor başkanı Öztürk’e renkli doğum günü kutlaması

Antalyasporlu futbolcular, başkan Ali Şafak Öztürk için antrenman sahasında doğum günü kutlaması yaptı.
13:2617 Şubat 2017
0
Antalyaspor başkanı Öztürk’e renkli doğum günü kutlaması

Antalyaspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. İdman sonrası futbolcular, geçen yıl 30 Haziran'da yapılan genel kurulda göreve gelen Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk için 33. yaş günü kutlaması yaptı.

Öztürk ile birlikte, yine 17 Şubat doğumlu olan Diego Angelo'nun da doğum günü kutlandı. Öztürk ve Diego Angelo, kendileri için antrenman sahasında hazırlanan doğum günü pastasını birlikte kesti. Etame Mbilla, takım kaptanı Samuel Eto'o'nun elinden doğum günü pastasını yiyen Ali Şafak Öztürk'ün yüzüne pasta sürdü. Başkan Öztürk de Mbilla'ya aynı şekilde karşılık verdi. Yaş günü kutlamasının ardından Antalyaspor, yarın karşılaşacağı Karabükspor maçı için tesislerde kampa girdi.

Etiketler
Ali Öztürk Antalyaspor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER