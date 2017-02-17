Balıkesir’de derbi heyecanı

TFF 1. Lig'in 21. haftasında ezeli rakipler Balıkesirspor ve Bandırmaspor, pazar günü Balıkesir Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig’de aynı şehrin iki takımı olan Balıkesirspor 1966 yılında, Bandırmaspor’da 1965 yılında Türkiye 2. Ligi’nde mücade etmeye başladı. 1965 yılında kurulan Balıkesir Bandırmaspor ve 1966 yılında kurulan Balıkesirspor, ilk kez 10 Ekim 1976 tarihinde oynanan Türkiye 2. Futbol Ligi maçında karşılaşıp berabere kaldılar. İki takım, son olarak 18 Eylül 2016 tarihindeki 1. Lig maçında karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanan maç 0-0 berabere sonuçlanırken, ezeli rakipler arasında oynanan 33 maçta Bandırmaspor 13, Balıkesirspor ise 7 galibiyet aldı. 13 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

TFF 1. Lig 21. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile karşılaşacak Balıkesirspor, ligde 15 puan ile 10. sırada bulunuyor. Bandırmaspor ise topladığı 18 puanla 16. sırada yer alıyor. Balıkesirspor’da İshak Çakmak sarı kart cezalısıyken, Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Oğuzhan ile hafif sakatlığı bulunan Okan Alkan’ın durumları maç saatinde belli olacak. Mehmet Boztepe, Glumac, Oğuzhan ve Bekamenga da kart görmeleri halinde bir sonraki hafta cezalı duruma düşecekler. Balıkesirspor’un en golcü futbolcusu 11 golle Christian Bekamenga olurken, Bandırmaspor’da Atabey Çiçek attığı 6 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Cangök: Ezeli derbiyi derbiyi kazanmak istiyoruz

Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, Bandırmaspor maçının çok önemli olduğunu belirterek, “Göztepe maçını çok rahat kazanabilecekken bu maçtan maalesef 1 puan ile ayrıldık. Pazar günü çok önemli bir maçta Bandırmaspor ile karşılaşacağız. Taraftarlarımızın verdiği değeri ve önemi biliyoruz. Bu maç için hazırlıklarımız sürüyor. Pazar günü seyircimizin desteği ile ezeli rakibimiz ve ebedi dostumuz Bandırmaspor’u yenerek ligde rahat nefes almak istiyoruz” dedi.