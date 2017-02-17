Bu Fener deli eder

Oktay APAYDIN yazdı...

Bursa beraberliği ile ilgili yazımı “Bakalım Perşembe günü Avrupa Ligi'nde ne yapacak” diye noktalamıştım. Fenerbahçe gerçekten Bursa'da kalmış. Üzerine ölü toprağı serpilmiş; neredeyse 3 topu peş peşe yapamayan bir futbol garabeti; antrenmanda yenmeyecek bir golü de 4. dakikada yersen işte ortaya çıkan dün geceki ilk yarıda sahada ne yaptığı kesinlikle belli olmayan bir Fenerbahçe tablosudur. Bu tablo ekranları başında maçı izleyen milyonlarca taraftarı deli etmeye yetmiştir. Bu tabloyu taraftara layık gören başta Advocaat olmak üzere Başkan Aziz Yıldırım ve ekibine de taraftar ne derse desin bence… Fenerbahçe'de son resmi maçına 20 Kasım'da çıkan Emenike'yi sanırım sırf o ligde top oynadı diye ilk 11'de oynatan Advocaat da saçını başını yolmuştur dün gece… Ben böyle derken 2. yarıda bir dokunuş ummuştum. Demek Emenike'den memnun ki ikinci yarıya da Advocaat onunla başladı. Fenerbahçe gene üç top yapamaz halde karşı koymaya çalıştı. İlk tehdidi 62'de kornerden gelen topta yaşattılar. Kaleci 70'de yere yatmadı desem yeridir.

RESMEN UYUTTULAR

Krasnodar takımı ligleri bittiği için iki aydır maç yapmıyormuş. Ama takımlara baktığında ise tam tersini görüyoruz. Sanırsın Fenerbahçe ununu elemiş eleğini asmış iki aydır maç yapmıyor; diğer takım şampiyon olmak için uğraşıyor. Nihayet ekran başında çıldıran taraftarın sesi duyuldu ve Emenike ile Sow oyundan alındı. Fernandao ile Ozan girdi girmesine de değişen bir şey de olmadı. İkinci gol için bastıran Krasnodar, aradığı golü bulamadı. Dört aydır sahasında yenilmeyen ama sıradan bir takım görüntüsü veren Krasnodar; basın toplantısında Advocaat'ın “Stockholm'de final oynamak amacımız” sözlerini adeta tekzip eden bir oyunu sahneye koydu. Biz gene de umutları Şükrü Saraçoğlu stadında çarşamba akşamına saklayalım. Bekleyelim görelim.